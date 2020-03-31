Європа наближається до піку пандемії коронавірусу: ситуація йде до покращення, – ВООЗ

У Всесвітній організації Охорони здоров’я, що ситуація з коронавірусом у Європі перебуває на своєму піку. Тому найближчим часом можна очікувати на стабілізацію спалаху COVID-19.

В організації навели аргумент, що в Італія хоча і є найбільш інфікованим регіоном Європи, але тут за останні два тижні зафіксували найменшу кількість випадків зараження, передає Bloomberg.

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Італія та Іспанія – країни, в яких кількість заражених коронавірусної інфекцією є найбільшою в регіоні. Зараз країни наближаються до піку захворюваності, і він стане наслідком інфікування двотижневої давнини,

– зауважив представник ВООЗ Майк Райан.

Водночас він закликав країн знайти та ізолювати інфікованих осіб. На його переконання, коронавірсу не зникне сам собою, тому країнам слід сфокусуватися на тому, що є стратегією – на карантинних обмеженнях.

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Де у Європі найскладніша ситуація з коронавірусом

В Італії зафіксували понад 100 тисяч хворих на коронавірус. На жаль, 11 тисяч 591 особа померла. Напередодні кількість нових інфікованих тут зменшилася майже вдвічі. Італія є другою після США за кількістю інфікованих у світі та першою за числом смертей.

В Іспанії понад 94 тисячі осіб інфікувалися коронавірусом. На жаль, більше ніж 8 тисяч із них померли. Іспанія зараз посідає друге місце за кількістю жертв коронавірусу у світі після Італії.

На третьому місці в Європі за кількістю смертей від коронавірусу йде Франція. Тут померли понад 3,5 тисяч осіб. Загалом у країні зафіксували понад 52 тисячі випадків зараження.

На четвертому місці – Велика Британія. Тут зареєстрували понад 1,7 смертей від COVID-19. На коронавірус захворіли понад 25 тисяч британців.

Не кращою є ситуація й у Нідерландах – понад 12,5 тисяч хворих і понад 1 тисяча смертей.

Наймолодша жертва кронавірусу в Єропі – 12-річна дівчинка. Трагедія сталася в Бельгії. Станом на 31 березня у країні вже зафіксували 12 775 випадків COVID-19 і 705 смертей.

Зверніть увагу! Загалом у світі від коронавірусу померли понад 40 тисяч осіб, а захворіли на нього більше ніж 846 тисяч. Коронавірус зафіксували в 22 країнах і на двох круїзних кораблях: Diamond Princess, який пришвартувався біля берегів Японії, та американсько-нідерландському MS Zaandam.