Громадянство ЄС: як отримати та які процедури

Українці знаходяться на десятому місці за кількістю отриманих європейських паспортів. Більше половини з них стають громадянами Німеччини, Польщі та Італії. У цій статті ми розкажемо як відрізняються процедури отримання громадянства в країнах ЄС.

За даними Євростату, у 2018 році більше 15 тисяч українців отримали громадянство країн, які входять у Європейський союз.

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Кожна країна ЄС має власне законодавство й способи набуття громадянства у них мають відмінності. Проте можна виділити загальні риси, притаманні законодавству кожної з держав. Так, майже в будь-якій країні Євросоюзу можна отримати статус громадянина так:

Репатріація. Йдеться про одержання громадянства за походженням (наприклад, при наявності німецьких коренів) або в разі, якщо предки в минулому були громадянами країни.

Натуралізація. Найпоширеніший варіант. У такому разі громадянство надається після тривалого проживання в країні. Як правило, термін проживання займає сукупно до 12 років. Підставою для переїзду може стати, наприклад, вступ у шлюб або працевлаштування.

Статус біженця. Припускає, що стосовно заявника існує загроза переслідувань у рідній країні, на підставі чого йому надається статус біженця і посвідку на проживання.

Умови отримання громадянства країни ЄС

В більшості випадків вимоги законодавства про громадянство в разі його придбання іноземцями одні й ті ж. Зазвичай у число таких умов входять:

безперервність проживання протягом визначеного строку на підставі посвідки на постійне проживання;

законослухняність – іноземець зобов’язаний довести відсутність притягнень до відповідальності за останні, як правило, 5 років;

наявність роботи або інших джерел отримання коштів для власного змісту;

наявність у праві власності або в користуванні житлового приміщення;

підтвердження знання державної мови на рівні, достатньому для побутового спілкування;

підтвердження знання основ законодавства, історії, державного устрою і традицій.

Прапор Німеччини / фото: wikipedia.org

Термін безперервного проживання – основна умова отримання громадянства. Кожна держава встановлює свій термін. У Німеччині він становить вісім років, а у Польщі та Італії – десять років. Але існують законні варіанти скоротити термін, пишуть на migrant.biz.ua

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До прикладу, укладення шлюбу дозволить скоротити термін обов’язкового проживання – зазвичай до трьох років. Деякі країни надають паспорта через півроку при купівлі нерухомості.

Вартість отримання громадянства

Якщо проходити всю процедуру натуралізації без скорочення термінів, єдині витрати, які офіційно понесе мігрант, – це держмито. Наприклад, у Польщі воно складе всього 219 злотих, у Фінляндії – 440 євро, а в Іспанії – 101 євро.

Якщо піти прискореною процедурою, витрати будуть значні:

наприклад, для отримання паспорта в спрощеному порядку на Кіпрі буде потрібно 2 млн євро;

для отримання посвідки на проживання в Іспанії мінімальний розмір інвестицій повинен скласти 500 тис. євро;

у Латвії ця сума складе 250 тис. євро + всі супутні витрати й мита.

У якій з країн ЄС громадянство оформити простіше всього

Швидше за все оформити громадянство на Кіпрі: досить вкласти в кіпрську нерухомість 2 млн євро і паспорт європейської країни гарантований.

Є і більш бюджетні пропозиції. Наприклад, для отримання мальтійського паспорта необхідно внести в Національний фонд соціального розвитку 650 тис. євро або купити нерухомість за 350 тис. євро і володіти нею не менше 5 років або вкласти в державні облігації мінімум 150 тис. євро.

Центр Варшави / фото: wikipedia.org

Схожі пропозиції має Іспанія: тут можна купити нерухомість за 500 тис. євро та отримати посвідку на проживання, що, однак, не дає автоматичного права на громадянство.

Схожі програми є у Латвії, Португалії, Греції та деяких інших країн. Але швидше, простіше і дешевше отримати громадянство Болгарії. Чинна програма дозволяє іноземцям вкладати суми не менше 2 млн левів (1 млн євро) і вже через один рік після його отримання оформляти болгарський паспорт.

Де в ЄС допускається множинне громадянство

Варто зазначити, що подвійне і друге громадянство – поняття різні. Так, подвійне припускає наявність між країнами міжнародного договору про взаємне визнання громадянств. Друге громадянство передбачає можливість особи оформити паспорт іноземної держави, але кожна з держав його громадянської належності буде сприймати його як свого власного громадянина.

Подвійне/друге громадянство в Європі поширено досить широко. З 28 країн Європейського союзу лише 6 повністю або частково заперечують можливість придбання множинного громадянства своїми громадянами.

При цьому з решти 22 країн багато встановлюють особливі умови щодо подвійного громадянства – більшість з них якихось міжнародних договорів не укладала.

Не всі країни Європи з подвійним громадянством зможуть стати другою батьківщиною для українців. Навіть за законом визнаючи біпатризм як явище, одним з обов’язкових умов надання паспорта вони висувають відмову від наявного громадянства. Яскравий приклад – Німеччина, Хорватія та Словенія.

Більшість же інших країн, наприклад, Чехія, Кіпр або Польща, охоче залучають нових громадян. Громадяни України, якщо вони виступають як інвестори, не є винятком.