В Греции разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

В Греции в понедельник, 21 июня, разбился небольшой одномоторный самолет. Трагедия произошла на расстоянии 16 километров к востоку от Пиргоса.

Жертвами инцидента стали 2 человека. Среди обломков самолета нашли тела пилота и пассажира.

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Жители села, расположенного возле места катастрофы, вызвали пожарных. Впоследствии установили, что погибший пилот – местный учитель. Он часто летал над деревней.

Представитель местной общины Панайотис Цапардонис раскрыл детали трагедии. По словам мужчины, сначала люди увидели дым.

Сначала мы увидели дым, а потом пожар. Прибыв на место, мы увидели обломки самолета, который упал на небольшом расстоянии от общественного здания,

– заявил Цапардонис.

Местная полиция сейчас устанавливает детали трагедии. Пока неизвестно, что произошло с самолетом.

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