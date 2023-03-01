"Кошмарные 10 секунд, а тогда – паника, огонь": очевидцы об ужасном столкновении поездов в Греции

На территории Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда прямо на пути, в результате чего погибло много людей. Впоследствии в сети появились свидетельства очевидцев об этой ужасной аварии.

Заметим, что эта авария произошла в городе Салониках вечером 28 февраля и по состоянию на 08:00, 1 марта было известно о 32 погибших и 85 раненых. Люди, которые были в одном из поездов и не пострадали, утверждают, что они прожили ночной ужас.

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"Это походило на землетрясение"

Следует сказать, что этот пассажирский поезд направлялся из Афин в Салоник, а грузовой – из Салоник в Ларису. Так они столкнулись.

Впоследствии Стергиос Миненис – 28-летний пассажир поезда – рассказал журналистам о том, что ему пришлось пережить. Собственно, он выпрыгнул в безопасное место из-под обломков после того, как произошла авария.

Мы услышали большой взрыв, это было 10 кошмарных секунд. Мы переворачивались в вагоне, пока не упали на бок... Потом была паника, пожар, огонь загорелся мгновенно. Когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был с правой и левой стороны,

– рассказал он.

Также другие люди, которым удалось выжить, говорили, что в вагоне была страшная паника – люди кричали. Один молодой парень поделился, что "это походило на землетрясение".

ДТП на железной дороге в Польше

Эту ситуацию также комментировал Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос. Он отметил, что первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в результате аварии, а первые два вагона, которые мгновенно загорелись, – "почти полностью уничтожены".

К этой теме вспомним, что не так давно, в ночь на 25 февраля, на территории Польши украинец в нетрезвом состоянии устроил ДТП. Собственно, он заехал машиной на колею, а поезд ее сбил.

Эта авария произошла в населенном пункте Ожаруви-Мазовецком. Сам мужчина не пострадал, ведь выбежал из машины перед тем, как в нее въехал поезд.