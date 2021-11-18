В Греции во время учений разбился истребитель
18 ноября 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
В Греции во время военных учений разбился военный истребитель. К счастью, пилот успел катапультироваться и не пострадал.
Опасный инцидент произошел на западе Греции – близ города Андравида. Именно там проводили военные учения.
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Причина авиакатастрофы пока неизвестна
Официально причину катастрофы пока не сообщили. Военные информируют, что пилот находится в безопасности, с ним все в порядке. Греческие СМИ пишут, что он успел катапультироваться за секунды до авиакатастрофы.
Также медиа сообщают, что F-16 разбился незадолго до того, как должен был приземлиться на полуострове Пелопоннес.
Что известно о военной базе Андравида
Это военный аэродром, который используют вооруженные силы Греции. Создание базы началось в 1955 году.
Смотрите на карте, где разбился истребитель:
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