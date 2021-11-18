В Греции во время учений разбился истребитель

В Греции во время военных учений разбился военный истребитель. К счастью, пилот успел катапультироваться и не пострадал.

Опасный инцидент произошел на западе Греции – близ города Андравида. Именно там проводили военные учения.

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Причина авиакатастрофы пока неизвестна

Официально причину катастрофы пока не сообщили. Военные информируют, что пилот находится в безопасности, с ним все в порядке. Греческие СМИ пишут, что он успел катапультироваться за секунды до авиакатастрофы.

Также медиа сообщают, что F-16 разбился незадолго до того, как должен был приземлиться на полуострове Пелопоннес.

Что известно о военной базе Андравида

Это военный аэродром, который используют вооруженные силы Греции. Создание базы началось в 1955 году.

Смотрите на карте, где разбился истребитель:

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