Греция горит: с пожарами помогают бороться украинские спасатели

В Греции бушуют масштабные лесные пожары. На территории страны зафиксировали более 150 очагов огня. К сожалению, есть уже погибшие и десятки травмированных. Помогают греческим пожарным бороться со стихией и украинские спасатели.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже с 6 августа 100 спасателей находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.

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Жара превратила Грецию в пороховую бочку

Греческая власть говорит, что рекордная жара превратила страну в пороховую бочку. Как информирует BBC, с пламенем борются сотни пожарных, воду сбрасывают из 20 самолетов. Дополнительные силы уже прибыли из Франции и США.

Самая опасная ситуация – на севере Афин. Там стихия унесла первые жизни. В пригороде Афин погиб 38-летний пожарный-доброволец, на него упал электрический столб. Другой погибший – президент Торгово-промышленной палаты Афин Костянтиноса Михалос.

В пригороде Афин эвакуируют людей

В пригороде Афин уже происходит эвакуация, ведь огонь уже очень близко. Говорится о городах, что находятся недалеко от столицы, – Вотонас и Марафон.

Смотрите видео и фото жутких пожаров:

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