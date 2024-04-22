На них уже давят: какие страны имеют нужные для Украины системы ПВО
Источник:Financial Times
Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны союзников по ЕС и НАТО, потому что те требуют предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.
Издание отмечает, что в этом месяце Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить 7 дополнительных систем ПВО, поскольку Россия усиливает ракетные обстрелы по городам и энергетической инфраструктуре страны.
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По состоянию на сейчас только Германия объявила, что передаст Украине одну систему Patriot.
Испанию и Грецию призвали предоставить ПВО
При этом другие лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.
Отмечают, что эти две страны на вооружении имеют более дюжины систем Patriot, а также другие системы, например С-300. При этом их потребности не такие актуальные, как потребности Украины.
"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они расположены, и мы все знаем, кому они действительно нужны", – цитирует собеседников издание.
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При этом на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, пока меньшее давление в вопросе передачи систем ПВО Киеву, учитывая их "более уязвимое расположение на границе с Украиной".
Сколько ПВО есть у Украины и сколько нужно
- Сейчас Украина имеет по меньшей мере 3 системы Patriot, включая одну, поставленную США, и две, полученные от Германии.
- Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной от российских ракет необходимо 25 систем Patriot.