"Не хотим быть ни с Данией, ни с США": премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости

Гренландия не хочет быть американским или датским островом, а наоборот – стремится к независимости. В то же время Дания признает стремление Гренландии легитимным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Гренландии Муте Эгеде во время пресс-конференции в Копенгагене, которое цитирует Financial Times.

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В Гренландии выступают за независимость

Эгеде заявил, что население Гренландии стремится к независимости и не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами,

– заявил премьер Гренландии.

Очевидно, таким образом лидер Гренландии решил ответить Дональду Трампу, который хочет "купить" остров.

На пресс-конференции также присутствовала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она признала, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным". Вместе с тем, она добавила, что стремится сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерские острова.

Ранее Эгеде выразил готовность провести переговоры с Дональдом Трампом относительно судьбы Гренландии. Премьер также отметил, что остров не разрывает сотрудничество и связи с Данией.