Во время выполнения боевого задания вблизи Бахмута погиб защитник с Волыни Григорий Душный

Вскоре Волынь будет прощаться с еще одним защитником. Во время выполнения боевого задания 16 апреля 2023 года погиб житель села Ивановка Григорий Душный.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Иваничевский поселковый совет. Военный 1979 года рождения погиб в районе Бахмута Донецкой области.

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Когда состоится прощание

В Иваничевской общине ожидают прибытия тела погибшего в понедельник, 19 мая. Прощание с бойцом начнется в 11:30 возле его дома.

Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас. В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью нашего Героя,

– написали в общине.

Напомним, 17 мая Белоцерковская община сообщила о смерти военнослужащего Александра Алексеенко, которого считали пропавшим без вести во время выполнения боевого задания в Донецкой области с 2024 года. Мужчина служил водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы.

К слову, 16 мая в Украину вернули тела 909 защитников, погибших при обороне Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.