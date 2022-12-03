Мир ловил его и не поймал: сегодня Григорий Сковорода празднует 300 лет

Со дня рождения Григория Сковороды 3 декабря исполняется 300 лет. Мир ловил его и не поймал. А нам это удалось – но только на минутку, чтобы передать поздравления от редакции и читателей.

В День рождения Сковороды все вспоминают свои опыты, связанные с философией и творчеством легенды. Кроме того, подчеркивают, что мировоззрение Сковороды сегодня актуально, как никогда, информирует 24 канал.

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Александр Ткаченко заявил, что День рождения Сковороды отмечают на уровне юбилеев ЮНЕСКО 2022 года.

Министр подчеркнул: в войне России с Украиной основной составляющей является битва за свободу и идентичность. Россияне целятся во все знаковое для украинцев. В частности, враг пытается бить по всему, что связано с "миром Сковороды".

Потому что в идее персональной свободы, которую исповедовал украинский философ Григорий Сковорода – мировоззренческий код украинцев. А свобода была и является величайшим раздражителем для российского режима. Но свет свободы всегда побеждает тьму,

– заявил Ткаченко.

10 фактов о жизни Сковороды

Родился в Полтавской области в семье казака. С детства рос в духе свободы и любви к ней.

Любил петь. Уже в 7 лет стал первым певцом на крылосе в церковном хоре – в то время это было очень престижно.

Мастерил свирели и, конечно, любил играть на них. Также умел играть на скрипке, флейте, бандуре, лире, гуслях.

С перерывами учился почти 15 лет. Однако так и не завершил полный курс обучения.

Знал 8 языков. Мог свободно писать на них произведения и письма.

Охотно путешествовал по Европе.

Был не только учителем, но и ментором для своих учеников.

Был вегетарианцем. Любил пармезан и вино.

Существует легенда, что Сковорода сам предсказал свою смерть и даже выкопал могилу.

Стал "отцом" философии Сродного труда. Что каждый человек приходит в этот мир, чтобы осознать свое призвание. Каждый человек должен заниматься тем, к чему есть тяга и склонность. Сковорода говорил: "все, что нужно человеку, Бог сотворил лёгким".

Сковорода испытывал отвращение к России

Михаил Ковалинский – друг, ученик и первый биограф Сковороды – рассказал, что философ питал "постоянное отвращение" к России. Владимир Ермоленко – украинский философ, эссеист, старший преподаватель Киево-Могилянской академии – заметил: россияне очень ошибаются, считая Сковороду российским философом.

Потому что одно из главных мнений Сковороды – это мысль о том, что наша природа персональна. У каждого человека есть своя персональная природа. Отсюда все его понятия о сродстве, о сродном полу, о сродном труде. А российская философия пошла другим путём. Она пошла по пути растворения личности в чем-то большом. Или в народе, или в религии, или в государстве,

– заявил Ермоленко.

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