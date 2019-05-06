Он жив, просто не может сказать, – щемящее интервью с мамой Гренки в годовщину гибели

За кухонным столом в доме Марианны Колос постоянно есть одно занятое место. На столе стоит тарелка, вилка и бокал. На кресле – костюм с надписью АЗОВ. Там "сидит" ее сын Назар Гринцевич с позывным Гренка. Боец "Азова" погиб 6 мая 2024 года, но "он жив, просто не может сказать".

Для ее сына всегда будет место в доме и сердце. Изменить что-то женщина уже не в состоянии, сына не вернет даже самая сильная материнская любовь. Однако цель до конца своих дней она уже определила – сын завоевал ей эту жизнь, она не имеет права сложить руки. Марианна будет нести память о Герое Гренке, а после смерти это будут делать ее дети – из поколения в поколение.

В рамках проекта "Жизнь после потери" 24 Канал пообщался с мамой Назара Гринцевича. В первую годовщину гибели сына женщина вспомнила самые теплые и трагические моменты.

Важно "Ешьте кашу и любите Украину": что известно о погибшем на войне Назарии Гринцевиче

"Мам, я азовец": как Назар стал военным

Назарию Гринцевичу было всего 11 лет, когда началась Революция Достоинства. Тогда он был маленьким мальчиком, который уже очень много понимал и кричал: "Слава Украине". Его мать признается, что тогда еще и сама не осознавала, насколько эти слова будут важны сейчас.

Именно в этот период Назар захотел быть военным – детская мечта уверенно росла вместе с парнем, становясь стойким мужским решением. Маме он четко сказал: "Хочешь или нет, я буду военным".

"Для мамы военного – эта профессия очень щемящая, но я поняла, что не могу ему перечить. Я должна идти за ним. Материнские убеждения не помогут, он выбрал Украину и это его путь", – отметила Марианна Колос.

Назар не мог похвастаться большой физической подготовкой, он был обычного телосложения. Однако стержень и настойчивость взяли свое. Он уверенно занимался спортом и вел здоровый образ жизни, чтобы осуществить мечту всей своей жизни – стать азовцем.

Он грезил "Азовом", он знал о нем все. У него Украина, "Азов" и мама были на одном штабеле. Такие люди рождаются раз в столетие. И я не говорю это из-за того, что это мой ребенок, нет. Вся Украина уже увидела, какой мой сын,

– заверила мама Гренки.

После 11 класса Назарий поступил в Донецкий национальный университет на юридический факультет. Несмотря на то, что имел хорошие успехи и был старостой группы, не доучился даже до декабря первого курса. Он рассказывал маме "сказки", что едет в Польшу на работу, а на самом деле готовился к Курсу молодого бойца "Азова" (далее – КМБ). Марианна Колос отметила, что все чувствовала, хоть и сын не признавался.

Скрыв от родителей, 17-летний Назар поехал в Мариуполь на КМБ.

"Там, где Назар не мог дотянуть физически, делал это напором, стержнем и отважностью. Когда ему уже исполнилось 18 лет, он прошел КМБ и позвонил на мой день рождения – 6 июня. Он сказал: "Мам, я азовец. Увидишь, как ты будешь мной гордиться", – вспомнила Марианна.

Женщина в тот момент невероятно радовалась, хотя и сын все скрывал от нее. Она гордилась тем, что Назар осуществил мечту всей его жизни. "Азов" стал его второй семьей, без сомнений.



Назар Гринцевич мечтал о вступлении в "Азов" со школы / Коллаж 24 Канала

"Он прощался со мной трижды": оборона Мариуполя

Только 24 февраля 2022 года Марианна Колос на самом деле осознала, что жизнь сына под серьезной угрозой. Тогда он позвонил и сказал: "Мам, мы уже с 20 февраля на позициях. Война".

Назар умолял маму брать младших детей – его брата Никиту и сестру Малику – и ехать за границу. Однако Марианна не смогла. Она осталась одна с двумя детьми под российскими ракетами, ведь муж также 26 февраля присоединился к войску.

Я скажу честно, я за своего мужа не думала ни минуты, я не могла. Я круглосуточно думала только о Назаре. Я знала, где он. Это было ужасно. Мы садились в круг – я, Никита и Малика – мы брались за руки и просто молились. Мы молились целый день,

– рассказала женщина.

По состоянию на 10 марта 2022 года – в день рождения Назара – связи с ним уже не было почти 2 недели. Тогда Марианна думала, что это конец. Где тогда взялись силы на младших 2 детей – удивляется сейчас сама. Когда Назар все же вышел на связь, то сказал: "Мама, я не помню, какой сегодня день". Его день рождения прошел в ожесточенных боях.

"За все 86 дней обороны Мариуполя он прощался со мной три раза. Он уже разуверился, что они смогут оттуда выйти", – сказала мама Гринцевича.

Когда женщина взяла себя в руки, начала выходить на митинги. Она вспоминает ночь Евровидения, когда группа Kalush на весь мир сказала "Help Azovstal". Тогда Марианна поверила, что их спасут.

Женщина не знала абсолютно ничего о том, что происходит с ее сыном в течение этих месяцев в Мариуполе. Впоследствии в сети появилось видео, на котором Назар сказал: "Любите маму, ешьте кашу и любите Украину". Тогда она думала, что ее сердце разорвется на куски.

"Я родилась во второй раз": о плене и возвращении сына

Марианна Колос все же дождалась сообщения от сына, он написал: "Мама, меня не будет долго на связи. Жди меня дома".

Из новостей я увидела, как они выходили в плен, сына на видео я не нашла. Я сидела на российских пабликах, искала его кругом, но не находила,

– рассказала Марианна.

Позже появилось видео Назара из плена, которое записали оккупанты. На этом видео он дал понять всем россиянам, кто такой украинский военный. Он уверенно стоял на своей позиции, что Донецкая и Луганская области – это исторически территория Украины. За камерой тогда стояли россияне с автоматами, но Назар не побоялся.

"Так я поняла, что он в плену. Что было с сыном после этого видео – я не буду сейчас рассказывать, ведь в плену сейчас много наших людей. А я жду из плена других наших сыновей", – сказала женщина.

Марианна была одной из первых матерей, которые поехали в Одессу. Они стояли возле Одесской ОВА и требовали остановки зерновой сделки. Главное условие было такое: сначала возвращение наших пленных, а тогда – зерно миру.

"Я стояла на коленях и кричала: "Освободите моего 19-летнего ребенка". Я постоянно выходила за всех пленных на митинги. Я до сих пор борюсь за пленных и буду бороться до конца этой несчастной войны", – заверила мама Гренки.

Назар вернулся из плена 21 сентября 2022 года. Марианна тогда только вернулась с работы, как позвонил незнакомый номер. Она подняла трубку и услышала: "Мама, я в Украине".

Я тогда родилась во второй раз. Эти слова... Самые лучшие слова. И сейчас, когда я просматриваю видео возвращения из плена, где наши ребята звонят своим мамам, – больше ничего не надо. Это лучшие слова, которые могут быть,

– сказала женщина.

После этого звонка Марианна с мужем сразу поехали в Чернигов, где находился Назар.

"Я тихо плакала": единственный разговор о плене

Когда женщина увидела своего ребенка после плена – она ужаснулась. Три месяца в окружении на Азовстали, конечно, очень повлияли на состояние ребят, ведь они уже там не доедали и были очень истощены. Однако плен "дожал" их до ужасного состояния.

"Худенький – это даже не то слово. Я не могу подобрать слов, в каком он был состоянии. Мне страшно было увидеть его глаза. В свои 37 лет я не видела столько боли в глазах, как увидела тогда в глазах своего 19-летнего сына", – вспомнила мама Гренки.

Марианна не знала, как вести себя возле сына, как с ним общаться, чтобы не травмировать еще больше. Она с мужем были очень осторожными. Они не расспрашивали Назара вообще ничего о плене, однако единственный разговор все-таки был. Назар сам заговорил.

Ребят, которых вернули из плена, перевозили на реабилитацию в Киев. Родные Назара выпросили, чтобы он ехал в машине с мамой.

"Муж был за рулем, Назар рядом, а я – на заднем сиденье. Я тогда плакала тихо, я сдерживалась. Он сам говорил, мы его не спрашивали ничего. То, что он рассказал, – для меня это было... Я проклинаю тех ор**в. Я не знаю, какая мать их родила. Я не знаю... Наверное, даже Голливуд такое не мог бы снять. То, что делают с нашими ребятами в тех пыточных", – сказала Марианна Колос.

"Любовь его исцелила": возвращение на фронт

Почти сразу после обмена Назар уже сказал родным, что должен возвращаться на фронт, там его собратья.

Я умоляла его, я кричала, я просила. Ничего не помогло и я поняла, что я его буду только больше убивать этим. Если бы я шла против него, я была бы врагом,

– объяснила мама Назара.

Восстановиться парню помогла его девушка Анастасия. Марианна уверена: его исцелила ее любовь.

"Она своей девичьей любовью его исцелила. Она много приложила, чтобы он как можно скорее восстановился. Он был окутан любовью. Она с ним была на реабилитации", – заверила женщина.

Затем Назар Гринцевич с собратьями основал подразделение "Контакт 12" и стал командиром взвода оптических наблюдателей.

"Это последняя его капелька": об отношениях с девушкой Назара

Марианна до сих пор общается с Анастасией. Они переписываются чуть ли не круглосуточно, поддерживая друг друга даже ночью, когда эмоции берут верх.

"Мы с Настей одно целое. Я плачу до 2 ночи – она меня поддерживает. Она плачет – я ее поддерживаю. У нас такой семейный круг. Она к нам приходит постоянно, это последняя капелька моего Назара", – заметила женщина.

Она очень хочет, чтобы Настя расцвела как девушка, стала мамой. Марианна готова носить ее детей на руках.

"Я ей это говорю и верю, что она будет счастливой. Да, Гренка задал высокую планку, ведь он очень хороший муж был бы. Я видела, как он нежно к ней относился. Но я ей желаю на миллиард процентов быть счастливой – ради своего сына и ради себя. Так должно быть", – сказала она.

"Мне не было весело": последний танец с сыном

Назар, вернувшись из плена, за свой счет организовал дни рождения брату и сестре – таким было его желание. Свое 20-летие праздновать отказался, хоть и мама очень этого хотела. Для Назара тогда не могло быть никакого праздника, ведь его собратья на войне и в плену. Позиция была четкая.

Однако уже через год, на 21 день рождения, желание сына шокировало маму. Он приехал домой за несколько дней до праздника и сказал: "Мама, я хочу День рождения".

"Зная его, у меня все внутри перевернулось. Я почувствовала, почему он хочет этот день рождения. Я что-то чувствовала", – заверила Марианна Колос.

Женщина буквально за несколько часов организовала праздник, 10 марта они собрались с родными в местном ресторане Винницы. Там мама с сыном и станцевали свой последний танец.

Сказать, что я чувствовала, что это уже все, – не знаю. Но мне не было весело в тот день. Наверное, материнское сердце что-то чувствовало. Я тот танец никогда не забуду. Не забуду то, что я ему говорила и что он говорил мне,

– рассказала Марианна.

До сих пор женщина на могиле сына каждый раз просматривает это видео. Она смотрит его уже год, она знает каждую мимику и жест наизусть.

Последний танец матери и сына: смотрите видео

22 апреля 2024 года погибли собратья Гренки из К-12: Олег Кац Касабуцкий и Денис Дредд Кучаковский. Назар приехал с фронта на их похороны, именно тогда мама видела сына в последний раз.

"Его очень поразили эти 2 гибели. У меня тогда был с ним очень короткий разговор. Я увидела, какой он растерянный и как ему болит за ребят. Я его посадила на кухне, начала с ним разговаривать, но он меня не слышал, потому что его внутренняя боль все глушила. Он не мог это скрыть. Я увидела, как ему болит. Я его таким никогда не видела, это был другой Назар", – вспомнила Марианна.

День гибели Гренки

Накануне гибели сына Марианна Колос что-то чувствовала, но сама этого не осознавала. Она не могла понять, что с ней происходит. Уже на следующий день, 6 мая 2024 года, женщина не смогла встать с постели, поэтому на работу просто не вышла. Такое произошло впервые за долгий период времени.

"Меня ничего не болело, у меня не было уважительной причины, чтобы не пойти на работу, но я просто не могла встать с кровати. Весь день я с кровати не вставала. Я не знала, что мои дети там ели. Я не могла, со мной что-то творилось", – объяснила она.

Мама написала Назару в 10 утра, он отписал, что с ним все хорошо. Это было последнее сообщение от Гренки. Затем мама написала ему в 12:00, потом в 15:00, в 17:00... Ответа уже не было.



Последние сообщения сыну / Скриншот Марианны Колос

Женщина тешила себя мыслью, что он просто занят. Она знала: Назар выйдет на связь, когда будет иметь возможность. Так же всегда было.

"Потом я писала ему каждый час. Писала, писала... Ничего не ответил. Я написала Насте: "Насть, он тебе писал?". Она написала: "Нет, не писал". Она никогда мне так не отвечала. Никогда. Она уже знала. Она дала мне одну ночь еще пожить. Именно Настя", – вспомнила женщина со слезами.

Марианна узнала о гибели сына на следующий день, 7 мая в обед.

Позвонили, что едет все командование в Винницу. Я уже кричала, я уже все поняла,

– сказала женщина.

Ей привезли часы сына, они до сих пор работают, Марианна их заряжает. Привезли также крестик – все, что было на нем. Теперь это для нее самые ценные вещи на свете.

"Я не знаю, когда младшим детям станет легче"

Гибель Назара – ужасная потеря не только для матери, но и для ее младших детей. 15-летний Никита и 9-летняя Малика до сих пор не могут смириться с тем, что старшего брата уже нет.

У них была особая связь. Марианна вспоминает день, когда она пришла из роддома домой, родив Малику.

"12-летний Назар подходит ко мне и говорит: "Можно я ее понюхаю?". Он подходит, открывает ее и говорит: "Как она пахнет...". Какая это любовь была", – отметила женщина.

Назар мог все: и подгузник сменить, и разогреть еду, и накормить младших. Он был правой рукой своей матери, которая постоянно работала.



Малика с братом до гибели и сейчас / Фото из семейного архива

Погибший боец Азова Хэтшот, который завещал лежать возле Гренки, первым вытягивал Никиту из состояния потери.

У него был отпуск, он приехал в Винницу и он Никиту просто вытягивал. Теперь у меня 2 сына на кладбище рядом,

– заверила Марианна.

Побратимы до сих пор постоянно Никиту поддерживают, они его "вытягивают" до сих пор. Дома на экране телевизора постоянно звучат все интервью Назара. Дети ищут в сети новые видео с ним, которые появляются в пабликах. Дети любят его больше всего.

"Малика поддерживала меня, когда Назар был в плену. Она говорила: "Мамочка, он выживет, вот увидишь". Сейчас она поддерживает меня, а я ее – и так по кругу. Я не знаю, когда моим детям станет легче", – подытожила женщина.

Почему побрила голову после похорон

Через несколько недель после похорон сына женщина побрила свою голову. Такой шаг стал протестом, чтобы местная власть наконец обратила на нее внимание.

После захоронения Марианна лежала на могиле своего ребенка с утра до ночи каждый день. Она не могла оттуда уйти и совсем не обращала внимания на то, в каком состоянии кладбище. Позже она начала замечать мусор позади могилы, переполненные контейнеры, сорняки, болото, сломанный забор и много другого ужаса. Она начала бить тревогу, своими руками наводила порядок и призвала власти обратить на это внимание. Однако в ответ была тишина.

Кладбище – это для людей, а для меня это дом моего сына. Я начала обращаться к властям, но меня не слышали. Тогда я сделала ужасный шаг, побрила свои волосы,

– объяснила Марианна.

Этот шаг она называет ужасным, ведь Назар обожал ее волосы. Он всегда гордился, что его мама молодая, ухоженная. Однажды Гренка сказал маме: "Что бы ни случилось, ты должна быть такой, как я тебя знаю".

После потери

Сейчас Марианну вдохновляют жить дальше побратимы сына, они общаются. Она теперь молится за них, ждет дома.

"Я выхожу в свой сад, смотрю на цветочек – вижу там его. Аист прилетел – это он, для меня это невероятно. Если каждый человек возьмет Гренку в свое сердце – это для меня будет честь и уважение", – сказала Марианна.

Свою миссию она поняла – женщина до конца своих дней будет нести достойную память о сыне. После ее смерти это будут делать младшие дети – Никита и Малика. Марианна уже говорила с ними на эту тему.

Имя Гренки должно передаваться из поколения в поколение – это будет самой большой наградой для его матери.

"Сейчас то, что придает мне сил, – мытье могил, честно скажу. Чужим и своим. Каждый Герой заслуживает этого", – призналась Марианна.

Обратите внимание "Ты неправильно горюешь": почему не всегда видно боль и как поддержать того, кто проживает потерю

Родителям, которые потеряли своих детей

Марианна Колос, мама Гренки: "Я познакомилась с родителями, которые потеряли детей. К сожалению, знакомлюсь дальше. Мы должны горевать, плакать, кричать, рыдать. Несмотря на это, мы должны нести память. Еще не время сложить руки, похоронить и забыть. Так не должно быть.

Они нам завоевали эту жизнь, поэтому ни в коем случае нельзя нам "не хотеть жить". Да, и у меня такие мысли были, я признаю. Но мы не можем предать своих сыновей. Это наша земля, это наши герои и мы должны жить ради них, ради себя и ради Украины".