Гринкевичу и членам его семьи объявили подозрение по делу о поставках для ВСУ

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его семьи объявили подозрения. Его разоблачили на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Подозрения получили 5 членов преступной организации. В настоящее время устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

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Установившие следователи ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Гринкевичу – одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на 1 гривен. Их разоблачили на сделке с закупками одежды и белья для ВСУ.

В частности, установлено, что предприниматель создал преступную организацию для завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Минобороны на поставку некачественной военной одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. В ходе расследования было установлено, что к выполнению заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые раньше занимались строительством и никогда не производили одежду – у них не было ни производственных, ни складских, ни каких-либо других мощностей для выполнения заказа.

Такая схема Гринкевича и его сообщников нанесла ущерб в 934 миллиона гривен. В настоящее время бизнесмен и еще 4 члена преступной организации сообщены о подозрениях в:

мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (статья 190 Уголовного кодекса Украины),

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем (статья 255 Уголовного кодекса Украины).

ГБР объявило подозрения Гринкевичу и другим членам коррупционной схемы / Фото Государственное бюро расследований

Максимальные санкции этих статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, подозрение получил сын Гринкевича, а также трое руководителей подконтрольных им компаний, привлеченных к схеме хищения средств.