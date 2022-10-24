Игра в "грязную бомбу": чего пытается достичь Москва новыми ядерными страшилками

Россия продолжает свою игру в "грязную бомбу" и пытается вывести свой бред на международный уровень, в том числе в ООН. Такие действия россиян имеют немало скрытых смыслов.

Своими мыслями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, чего хочет достичь Кремль запугиваниями "грязной бомбой" и насколько серьезна угроза – читайте дальше.

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Россияне продолжают разгонять тезис о том, что Киев якобы готовит "грязную бомбу", причем вынося эту ложь на мировой уровень. Российские пропагандисты уже размышляют, какую территорию может охватить взрыв такого оружия, а сегодня уже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет жаловаться в ООН.

С одной стороны, таким образом Кремль пытается создать все условия, чтобы, в крайнем случае применив ядерное оружие, все обвинения сбросить на Украину. Однако, с другой стороны, такими заявлениями Кремль пытается отвлечь внимание Запада от военного сотрудничества России и Ирана. Именно этим вопросом активно занялись в ООН.

Более того, Кремль все еще пытается расколоть НАТО, понимая, что США и Великобритания не просто так заявляют о готовности вступить в войну в случае катастрофического шага со стороны России. Вместе с тем на фронте дела у россиян очень плохи, ведь, по данным Генштаба ВСУ, наши защитники в Херсонской области уже освободили 90 населенных пунктов и продвижение не останавливается.

Итак, о новых провокациях со стороны Кремля и о ситуации на фронте подробнее дальше с вами и поговорим.

Запад не поверил: реакция на "грязную бомбу" от Кремля

Вчера, 23 октября, Кремль запустил новую провокацию. Министр обороны России Сергей Шойгу обзвонил министров обороны Турции, Великобритании, Франции и США, заявив каждому, что якобы Украина готовится к использованию "грязной бомбы", или ядерного оружия малой мощности. Шойгу жаловался, что якобы таким образом Украина планирует обвинить в терактах Россию, в результате чего от Кремля отвернутся последние его партнеры. Это хороший сигнал, в Кремле реально понимают, что все больше стран, еще вчера поддерживающих Россию, сегодня задумываются над тем, насколько это опасно. И хотя обвинение Украины в намерениях использовать "грязную бомбу" – это бред, впрочем, эта тема стала номер один для обсуждения на Западе.

Если говорить подробнее о реакции мира на эту российскую провокацию, то начать следует именно с тех, кому Шойгу звонил и пугал эскалацией. Правительства Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании обнародовали текст заявления по поводу российских обвинений о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы". В заявлении главы внешнеполитических ведомств трех стран заверили, что все звонки были срочно инициированы именно российской стороной, однако ни одна из стран не верит в ложь Шойгу. Все три страны подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

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Следовательно, никакие провокации Кремля не снизят решимость в помощи Украине, наоборот, такие террористические намеки Кремля лишь подталкивают наших партнеров к большей поддержке.

Впрочем, здесь стоит заметить, кому именно звонил Шойгу. Если внимательно присмотреться к порядку телефонных разговоров, то мы увидим, что Шойгу сначала звонил министру обороны Турции Хулуси Акару, а затем нескольким европейским министрам. А теперь вспомните, что ранее Турция предлагала организовать прямые переговоры России с несколькими западными странами, чтобы те, за спиной Украины, нашли общее решение о завершении войны. После того, как Запад дал понять, что такой сценарий нереалистичен, даже президент Турции Реджеп Эрдоган перестал поднимать этот вопрос. Очевидно, что Кремль рассчитывал на такой формат переговоров. Не зря же Россия пытается усугубить энеретический кризис в Европе. Когда же это не сработало, в Кремле не нашли ничего лучше, чем начать шантаж с расчетом на то, что Запад побоится реального применения Россией ядерного оружия и все же начнет переговорный трек. Впрочем, это лишь одна из версий, зачем Кремль запустил новый фейк.

"Достанется даже Польше": как пропагандисты пытаются запугать мир

Дело в том, что сейчас российские пропагандисты активно раскручивают этот тезис в медийном пространстве. Пропагандисты уже рассказывают о том, что якобы разработка грязной бомбы в Украине уже на финальной стадии, а Зеленский лично просит Великобританию предоставить Украине ядерное оружие для провокации. Более того, там уже даже высчитали, что в случае применения такой бомбы может пострадать и часть Польши.

В Росатоме заявили, что подрыв "грязной бомбы" приведет к радиационному заражению десятков тысяч человек и "выключению" территорий из жизнедеятельности сроком до 50 лет. Опять же, намекая на то, что это касается и Польши. В минобороны России уже заявили, что они уже готовятся к мифическим провокациям. Мол, российская армия уже приведена в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Еще дальше пошел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, откровенно заявивший, что Запад конечно не верит их бреду, но Украина якобы хочет взорвать "грязную бомбу", обвинить Россию, чтобы от нее отвернулись последние ее союзники. Однако в таком случае Запад якобы должен понимать, что радиоактивное облако достанется и Европе. То есть Песков повторил откровенно террористические угрозы сделать непригодными для жизни гектары не только украинских, но и европейских территорий. В то же время в Кремле намекнули, что ЕС следует готовиться к новой волне беженцев из Украины в случае взрыва грязной бомбы. Еще одна тактика шантажа ЕС.

Нечего скрывать: как Украина реагирует на ложь Кремля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого оба пришли к выводу, что Россия может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о "грязной бомбе".

Также Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонной. Чиновники договорились скоординировать следующие шаги в работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противодействовать российской лжи и предотвратить любые операции России под фальшивым флагом.

Позже Кулеба официально обратился к Международному агентству по атомной энергии и запросил прислать миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы". Об этом Кулеба договаривался с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мол, пусть эксперты приедут и воочию увидят, что никакой "грязной бомбы" Украина не готовит.

Также накануне и министр обороны Украины Алексей Резников поговорил с руководителями Министерств обороны Франции, Великобритании, США и Турции. В разговоре Резников развеял все российские фейки, назвал это актом ядерного шантажа России. И также заявил, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии. Следовательно, если у кого-то возникают сомнения, они могут отправить миссию для проверки.

Вместе с тем Резников объяснил логику такого поведения россиян. Он заверил, что ложь Кремля по поводу "грязной бомбы" – это элемент уже привычной кремлевской тактики, когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии.

Резников отметил, что после 24 февраля Россия открыто угрожает применением ядерного оружия. Весной она сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС. Ее ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины. Поэтому и заявления о "грязной бомбе" – это часть той же тактики устрашения мира, поэтому мир должен решительно ответить на такие упреки Кремля.

Более того, Владимир Зеленский накануне призвал не терпеть больше таких угроз со стороны Кремля. Мол, если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любого своего нового шага, должна увидеть, что мир это не проглотит.

Впрочем, по поводу мотивов таких заявлений со стороны Кремля существует и другое мнение. По словам аналитиков Института изучения войны, Шойгу пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, устрашая министров обороны стран из Альянса, ведь Россия сталкивается с военными неудачами. То есть, Кремль, понимая провал на фронте, пытается всячески запугать или же создать все условия, чтобы на Западе задумались, нужно ли и дальше продолжать поддержку, или все же стоит склонить Украину к переговорам.

Новая страшилка после очередного провала: зачем России вымысел о "грязной бомбе"

Обратите внимание, что накануне аналитики уже отмечали, что тактика нанесения ударов по энергосистеме, по мнению Кремля, должна побудить украинские власти тратить все ресурсы и деньги на восстановление энергосистемы, жертвуя поддержкой украинской армии. Также был расчет, что Украина потребует у Запада уже не наступательное оружие, а чисто системы ПВО, что ослабит контрнаступление ВСУ. Впрочем, помощь со стороны Запада усиливается и речь идет не только о системах ПВО, и даже не только об оружии, но и другой помощи. Поэтому Кремль пытается зайти с другой стороны – напугать Запад применением ядерного оружия, которое затронет не только Украину.

Кроме того, Кремль, своей ложью о "грязной бомбе" еще пытается сорвать расследование ООН по военному сотрудничеству России и Ирана. Напомним, что Украина вместе с партнерами обратилась в ООН, чтобы там расследовали поставки Ираном России дронов-камикадзе, которыми Кремль уничтожает украинскую энергосеть. В ООН эту инициативу восприняли со всей серьезностью и заявили, что, в случае доказательства военного сотрудничества, Иран будет нести такую же ответственность за военные преступления против Украины, как и Россия. И Россию и Иран обвиняют в нарушении двух резолюций ООН – об Иранской ядерной проблеме, которая полностью запрещает Ирану вести торговлю оружием, и о защите гражданской инфраструктуры от террористических актов. Итак, когда в ООН будет доказано, что именно Тегеран передает Москве дроны-камикадзе и обещает передать ракеты, то обеим странам придется серьезно ответить. Именно поэтому Кремль и заговорил, что якобы Украина хочет оставить Россию без партнеров.

И вот сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена обсудить в ООН вопрос о создании Украиной "грязной бомбы". Он утверждает, что у России есть "конкретная информация" об украинских научных институтах, якобы имеющих технологии, которые позволяют создать такое оружие. То есть Кремль банально пытается в ООН перевести стрелки и отвлечь от иранской проблемы.

Иными словами, Кремль хочет закрыть в ООН вопросы по иранским дронам, ведь Воздушные силы все успешнее их сбивают. Более того, в британской разведке уверены, что россияне начали активно использовать Shahed, ведь уже испытывают значительную нехватку высокоточных ракет. Эту информацию сегодня подтвердил и глава ГУР МО Кирилл Буданов, заверив, что Кремль уже начал использовать стратегический запас ракет. Однако сразу добавил, что это значит, что россияне еще долго будут атаковать мирные украинские города именно иранскими беспилотниками.

Кроме того, волна фейков о "грязной бомбе" – это еще и попытка замедлить наступление ВСУ, в том числе и на Юге. Дело в том, что даже угрозы подрыва Каховской ГЭС никак не повлияли на продвижение ВСУ и, соответственно, отступление россиян. Тем более, что, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, такой теракт нанесет больше вреда самим россиянам. По словам Буданова, в случае подрыва российскими войсками Каховской дамбы оккупанты лишь ненадолго замедлят контрнаступление защитников Украины, но Северокрымский канал и Запорожская атомная электростанция не смогут функционировать в результате разлива воды.

Вместе с тем Буданов вдруг заявил, что сейчас россияне лишь создают иллюзию того, что оставляют Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре. По словам Буданова, Кремль, конечно, готовит почву для сглаживания реакции российского общества на случай сдачи Херсона, но пока нельзя сказать, что "прямо сейчас они из Херсона убегают". С другой стороны, россияне понимают, что если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой, то им нужно будет очень быстро покидать город и выходить. Именно поэтому и готовится информационная почва для вероятного отступления.

Слова Буданова подтверждают и новости из Херсона. В частности, так называемая "администрация" оккупированного россиянами Херсона заявила о формировании территориальной обороны города. В первую очередь это касается тех мужчин, которые до сих пор не уехали из города.

В то же время не стоит отчаиваться, ведь даже тот же Буданов уверяет, что до конца года Херсон точно вернется под украинский флаг, несмотря на то, что россияне пытаются его удержать. Накануне в ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области уже освобождены 90 населенных пунктов и продвижение ВСУ продолжается, так что россияне, в конце концов, могут оказаться просто зажатыми в самом Херсоне.

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