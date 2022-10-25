Может ли Россия подставить Украину с "грязной" бомбой и зачем делают следующие заявления: мнение эксперта

Москва продолжает свою игру в "грязную" бомбу, заявляя, что Украина якобы хочет ее применить. Шойгу и другие чиновники российского Минобороны делают такие заявления с определенной целью.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что Украине нет никакой выгоды с того, чтобы вообще осуществить взрыв с помощью "грязной" бомбы.

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Нарожный отметил, что россияне хотят разбить коалицию цивилизованного мира с Украиной. Они уже пытались постоянно делать намеки на то, что Украина якобы перепродает третьим странам оружие, полученное от Запада. Однако этим оккупанты ничего не добились.

Следующий путь – они сейчас хотят коалицию разбить с помощью ядерного оружия. Потому что с технической точки зрения ее сделать очень просто. Теоретически у нас есть техническая возможность сделать такую бомбу,

– сказал военный эксперт.

Однако, отметил он, есть одно "но". Все материалы, необходимые для того, чтобы сделать "грязную" бомбу, находятся под жестким контролем международных институтов. И нет никаких доказательств того, что мы пробовали начинать это делать.

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Возможно ли, что россияне сами такое сделают

Нарожный считает, что сценарий того, что россияне сами такое сделают для того, чтобы обвинить Украину, действительно возможен. Для этого оккупанты могут просто привезти свое топливо, взорвать и заявить, что это было, например, с Чернобыльской АЭС. Ведь около 90% всего топлива на наших атомных электростанциях – российского производства.

Он отметил, что в Украине добывается уран. Однако у нас нет установки по обогащению урана. Это очень сложный процесс. Поэтому Украина всегда добывала урановую руду, передавала ее в Россию, где ее обогащали, после чего отправляли нам.

Почему Россия проигрывает? Потому что есть Украина, у которой есть самый мощный боевой дух, высока мораль, и есть оружие всех наших союзников. И их главная задача – разбить эту коалицию. И они для этого все делают,

– подчеркнул Нарожный.

Однако, добавил военный эксперт, Украине нет никакой выгоды из того, что мы могли бы осуществить такой взрыв. А вероятность того, что кто-то в цивилизованном мире поверит бешеному маньяку, развязавшему в XXI веке огромную сухопутную войну в центре Европы, является нулевой.

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