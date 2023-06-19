В России снова обвинили Украину в работе над "грязной бомбой": на этот раз привязали Чернобыль
После длительного "молчания" россияне снова вернулись к басням о так называемой грязной "грязной бомбе". Ее якобы "переместили" на Чернобыльскую АЭС.
Распространять фейки о "грязной бомбе" начали кремлевские пропагандисты. Они утверждают, что якобы российская разведка "получила подтверждение", сообщает 24 Канал.
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Россияне снова разбрасываются заявлениями о "грязной бомбе"
В течение долгого времени российские пропагандисты не упоминали ИПСО с "грязной бомбой", но с началом наступательных операций ВСУ – вспомнили забытые сказки. Кремлевские СМИ заявляют, что служба внешней разведки получила доказательства того, что "Украина работает над грязной бомбой".
Пропагандисты утверждают, что якобы получили данные о "решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива". Кремлевские прихвостни выдумали, что его якобы перевезли из Ровенской на Чернобыльскую АЭС.
Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не было сообщено,
– говорится маразматически в сообщении пропагандистов.
Традиционно россияне начали обвинять Украину якобы в работе над "грязной бомбой". Очевидно, что такие заявления начали распространять в российском информпространстве для того, чтобы отвлечь внимание от провалов так называемой "спецоперации". Ведь ВСУ уже вторую неделю выполняют наступательные операции на разных участках фронта. Россияне в то время несут бешеные потери.
Ядерные угрозы Путина
- Вместе с фейками о якобы "изготовлении грязной бомбы" Украиной российский диктатор часто прибегает к ядерному шантажу. Из-за того, что так называемая "вторая армия мира" не может похвастаться победами на фронте, Путин начинает прибегать к угрозам.
- К примеру, Путин разозлился из-за того, что Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном, а потому прибег к ядерному шантажу. Он сообщил, что тактическая ядерка будет размещена на территории Белоруссии. Процесс перемещение ядерных зарядов уже начался.
- Кроме того, недавно российские пропагандисты начали распространять ИПСО, что Украина "готовит подрыв Запорожской АЭС". В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что такими действиями россияне хотят запугать украинцев, а также создать для себя инфоалиби в случае теракта.