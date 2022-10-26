Совбез ООН обсудил "грязную бомбу" на закрытом заседании: поверил ли кто-нибудь России

Россия продолжает запускать новые фейки. На этот раз в стране-агрессоре заявили, что Украина готовится использовать "грязную бомбу".

Об этом Россия сообщила Совету Безопасности ООН. Впрочем, западные и украинские официальные лица опровергли и назвали это ошибочным поводом для усиления войны, сообщает 24 канал.

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Совбез ООН обсудил "грязную бомбу"

На закрытом заседании заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что доказательства о "грязной бомбе" были переданы западным коллегам.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обвинения России свидетельствуют о том, что Москва планирует применить тактическое ядерное оружие и постарается обвинить Киев.

А президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия "совершит невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обвинения России в подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира.

Они пытаются таким образом заблокировать предоставление пакетов любой помощи Украине,

– отметил Резников.

Он добавил, что Россия также стремится создать очередную возможность для использования уже с их стороны любой ядерной угрозы.

Фейки о "грязной бомбе"

В России распространяют фейки о том, что Украина якобы готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы".

Пропагандисты утверждают, что цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

Кроме того, в минобороны России заявили, что " привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" по Украине".

Владимир Зеленский заявил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

Чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", Россия использовала поддельное фото.

Кстати, в США предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, получит ответ.

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