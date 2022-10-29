"Грязная бомба": возможно ли предусмотреть подготовку России к применению этого оружия
Россия обвиняет Украину якобы в производстве "грязной бомбы". Это типичная тактика оккупантов – они "приписывают" свои вероятные планы нам, хотя сами к ним могут готовиться.
Однако к применению тактического ядерного или иного оружия Россией можно подготовиться. Об этом 24 каналу рассказал Иван Ус – главный консультант Института стратегических исследований.
Внимание Когда Путин покинет Кремль, Россия будет в ужасном состоянии, – интервью с главой GLOBSEC Brussels
По его словам, разведка Соединенных Штатов Америки работает достаточно хорошо. Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, у них была четкая информация – когда и как будет совершено нападение.
Это означает, что у них достаточно своих агентов, которые будут контролировать этот процесс и с "грязной бомбой" или с тактическим ядерным оружием.
Если в России все же примут решение это применить, я более чем уверен, что и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в других столицах стран НАТО будут об этом знать. Даже будут меры на опережение,
– убежден Ус.
Поэтому Запад точно отреагирует на такие возможные действия страны-агрессора, уверен специалист. России неоднократно об этом намекали.
Что такое "грязная бомба"
Это не чисто ядерное оружие, это смесь взрывчатки и радиоактивного материала. Ее еще называют "оружием террористов". Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство.
В отличие от чисто ядерного оружия, такая бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах на ограниченные расстояния. А потому испытать именно радиационное воздействие могут люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва.
Что такое "грязная бомба" и как от нее спастись / Инфографика 24 канала
Коротко об абсурдных заявлениях России
- Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина вроде бы готова применить "грязную бомбу". Однако ему никто не поверил.
- В США же предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, то получит ответ. При этом не важно, будет ли это именно ядерная или "грязная бомба".
- В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
Кстати – Шойгу выдал очередной бред о "грязной бомбе": смотрите видео