"Грязная бомба": возможно ли предусмотреть подготовку России к применению этого оружия

Россия обвиняет Украину якобы в производстве "грязной бомбы". Это типичная тактика оккупантов – они "приписывают" свои вероятные планы нам, хотя сами к ним могут готовиться.

Однако к применению тактического ядерного или иного оружия Россией можно подготовиться. Об этом 24 каналу рассказал Иван Ус – главный консультант Института стратегических исследований.

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По его словам, разведка Соединенных Штатов Америки работает достаточно хорошо. Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, у них была четкая информация – когда и как будет совершено нападение.

Это означает, что у них достаточно своих агентов, которые будут контролировать этот процесс и с "грязной бомбой" или с тактическим ядерным оружием.

Если в России все же примут решение это применить, я более чем уверен, что и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в других столицах стран НАТО будут об этом знать. Даже будут меры на опережение,

– убежден Ус.

Поэтому Запад точно отреагирует на такие возможные действия страны-агрессора, уверен специалист. России неоднократно об этом намекали.

Что такое "грязная бомба"

Это не чисто ядерное оружие, это смесь взрывчатки и радиоактивного материала. Ее еще называют "оружием террористов". Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство.



В отличие от чисто ядерного оружия, такая бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах на ограниченные расстояния. А потому испытать именно радиационное воздействие могут люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва.



Что такое "грязная бомба" и как от нее спастись / Инфографика 24 канала

Коротко об абсурдных заявлениях России

Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина вроде бы готова применить "грязную бомбу". Однако ему никто не поверил.

В США же предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, то получит ответ. При этом не важно, будет ли это именно ядерная или "грязная бомба".

В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

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