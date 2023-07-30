Раньше умирали за 2 авто, теперь – за 2 колеса: как изменились выплаты оккупантам

Ни для кого не секрет, что россияне идут на войну исключительно в корыстных целях. Целью солдатов армии России является лишь материальное обогащение.

Об этом 24 Каналу рассказал шеф-редактор издания The Insider, российский оппозиционный журналист Тимур Олевский. Он заметил, что оплата смерти человека девальвируется на глазах с большой скоростью. Вероятно, людей, которые захотят это делать, станет намного меньше.

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Кровавая пирамида Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин зовет на войну самых темных, самых забитых и жестоких людей. Люди, которые ни свою жизнь дорого не ценят, ни чужую. Ведь в мире, где они живут, жизнь не стоит дорого. А Путин пообещал им серьезные выплаты и самое главное гробовые.

Идет один человек из общества, а возвращается два автомобиля по количеству денег, которые они получают, когда человек умирает. Сам по себе человек ничтожный и никому не нужен, а автомобиль пригодится. Эта дьявольская логика работает в течение года после начала полномасштабного вторжения,

– сказал Олевский.

Российский диктатор покупает людей в обмен на кучу денег, которые сам напечатал. Ради бандитского форса центробанк и Путин опустили курс евро в 2022 году до 50 рублей, а сейчас евро стоит 100 рублей. Цены на российские авто выросли, а на европейские и китайские выросли в разы.

Сменить сына на машину уже нельзя. Происходит кровавая девальвация жизни. Россияне развязали Путину руки и остановить его теперь не могут. Только если первые умерли за две машины, то теперь – за два колеса,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Теперь люди, которые одни из первых, поддержали войну своей жизнью в обмен на деньги поехали за два автомобиля, а сейчас за пол. За эти деньги можно разве что выпить всей деревней, а вот купить машину не получится.

"Единственное, что остается тем, кто получает гробовые – это пить всей деревней. А у тех, кто идет на войну одно развлечение – искать женщин, которые за небольшие деньги согласятся предоставить сексуальные услуги. Путин сделал кровавую пирамиду, где первые умирают за дорого, а последние – так", – добавил Олевский.

Какие гробовые выплачивают россиянам: смотрите видео

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