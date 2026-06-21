Об этом сообщил Владимир Гройсман.

Смотрите также "Не для этого Украина вступила в бой с Россией": Кучма показательно отказался от ордена Белого Орла

Почему Гройсман вернул Польше награду?

Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша Гройсман получил в 2011 году, когда занимал должность мэра Винницы. Его наградили за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.

Экс-премьер заявил, что награда для него носит личный характер, поэтому и решение о её возвращении также. Он добавил, что вернёт орден в знак солидарности с президентом Зеленским.

Каждый народ имеет право на свою историю и своих героев. Это право священно – и для Украины, и для Польши. Мы можем по-разному смотреть на прошлое, и это нормально для соседей с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего,

– написал Гройсман.

Гройсман подчеркнул, что во время войны с Россией Украина и Польша не могут позволить себе споры из-за исторического прошлого. По его словам, именно этого и добивается Москва – ослабить отношения между Киевом и Варшавой и отвлечь их от общего будущего.

Он подчеркнул, что Украина и Польша остаются стратегическими союзниками, ведь их безопасность, свобода и место в Европе неразрывно связаны. В то же время политик отметил, что, возвращая польский орден, он сохраняет уважение и благодарность польскому народу за поддержку Украины.

Кто еще вернул Польше награды?

Глава ОП Кирилл Буданов отказался от врученного ему президентом Польши Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

По мнению Кирилла Буданова, различные исторические события должны стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. А Украина имеет право на собственную национальную память и достоинство.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Глава МИД заявил, что вскоре также вернет Польше свою государственную награду.