Про це повідомив Володимир Гройсман.

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Чому Гройсман повернув Польщі нагороду?

Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща Гройсман отримав у 2011 році, коли перебував на посаді мера Вінниці. Його нагородили за розвиток регіональної співпраці з польськими містами.

Експрем'єр заявив, що нагорода для нього особиста, тож рішення щодо її повернення також. Він додав, що віддасть орден на знак солідарності із президентом Зеленським.

Кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне – і для України, і для Польщі. Ми можемо дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє,

– написав Гройсман.

Гройсман наголосив, що під час війни з Росією Україна та Польща не можуть дозволити собі суперечки через історичне минуле. За його словами, саме цього прагне Москва – послабити відносини між Києвом і Варшавою та відвернути їх від спільного майбутнього.

Він підкреслив, що Україна й Польща залишаються стратегічними союзниками, адже їхня безпека, свобода та місце в Європі нерозривно пов'язані. Водночас політик зазначив, що, повертаючи польський орден, він зберігає повагу та вдячність польському народові за підтримку України.

Хто ще повернув Польщі нагороди?

Керівник ОП Кирило Буданов відмовився від врученого йому президентом Польщі Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

На думку Кирила Буданова, різні історичні події мають стати приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. А Україна має право на власну національну пам'ять та гідність.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення президента Польщі позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Глава МЗС заявив, що невдовзі також поверне Польщі свою державну нагороду.