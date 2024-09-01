Мощнее ФАБ-500: вечером враг ударил по Харькову новой ракетой "Гром-Е1"

Вечером 31 августа в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по Слободскому району города.

Около 22:30 российская авиация нанесла очередной удар по городу Харькову. В прокуратуре рассказали, чем и откуда били оккупанты.

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Ракета ударила рядом с 18-этажкой

Установлено, что для атаки враг использовал ракету "Гром-Е1". Под ударом оказался Слободской район. Российский снаряд попал в проезжую часть рядом с 18-этажным домом.

В результате удара повреждены многоквартирные жилые дома, промышленное помещение, а также административные помещения. Повреждения получили много гражданских автомобилей. Три человека пострадали.

В прокуратуре уточнили, что пуск ракеты был осуществлен из Белгородской области на расстоянии 100 километров от Харькова.

Россияне "Громом" били по Харькову и раньше, но не так часто как ФАБами. Боевая часть у этой ракеты больше, чем у ФАБ-500 и составляет 315 килограммов.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

К слову, в Харькове завершили поисково-спасательную работу на месте попадания в 12-этажку во время массированного обстрела 30 августа.