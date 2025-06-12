Громада Киева передала 2400 беспилотников и 5 грузовиков двум бригадам, – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко передал двум бригадам очередную партию помощи от киевлян. На фронт отправились еще 2400 беспилотников и 5 грузовиков.

Об этом Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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"Громада столицы продолжает помогать нашим военным. И сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передал на фронт еще 2400 БпЛА различных типов. В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БпЛА. Также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что ранее в 2025 году бойцы 112 бригады уже получали от киевлян 2000 БпЛА различных типов.

Военные двух бригад получили помощь от громады Киева / Фото Виталия Кличко

Киев и в дальнейшем будет помогать ВСУ

Также Виталий Кличко заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать защитникам.

"Напомню, этом году Киевсовет уже направил 6 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение – беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ. Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", – подчеркнул мэр.

К слову, Виталий Кличко инициировал увеличение помощи ВСУ от Киева еще на 2 миллиарда гривен. Соответствующий проект решения в ближайшее время должен быть вынесен на заседание Киевсовета для принятия