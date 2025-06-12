Про це Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"Громада столиці продовжує допомагати нашим військовим. І сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів. Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. Також чергову партію допомоги від Києва отримали і захисники 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. На фронт поїхали 5 вантажівок", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що раніше у 2025 році бійці 112 бригади вже отримували від киян 2000 БпЛА різних типів.

Військові двох бригад отримали допомогу від громади Києва / Фото Віталія Кличка

Київ й надалі допомагатиме ЗСУ

Також Віталій Кличко запевнив, що столиця й надалі допомагатиме захисникам.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення – безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", – підкреслив мер.

До слова, Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги ЗСУ від Києва ще на 2 мільярди гривень. Відповідний проєкт рішення найближчим часом має бути винесений на засідання Київради для ухвалення