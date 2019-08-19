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      Громкая авария под Киевом: погиб полицейский и его 7-летняя дочь

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      На трассе Киев – Сумы столкнулись Audi Q5 и Chevrolet Aveo: погиб полицейский и его 7-летняя дочь
      На трассе Киев – Сумы столкнулись Audi Q5 и Chevrolet Aveo: погиб полицейский и его 7-летняя дочь / Пресс-служба Нацполиции

      На трассе Киев – Сумы возле села Гоголев Киевской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Audi Q5 и легковушки Chevrolet Aveo. В результате погиб сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия случилась днем 19 августа.

      Как предварительно выяснили правоохранители, авария произошла из-за того, что 37-летняя водитель внедорожника превысил скорость и не предоставил преимущество в движении легковушке, которая двигалась по главной дороге.

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      Издание dtp.kiev.ua пишет, что Audi выезжал на перекресток с второстепенной дороги и ударил Chevrolet в бок. После этого последний вылетел с дороги в кювет.

      В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Впоследствии стало известным, что это работник полиции Вышгородского района на Киевщине. Кроме правоохранителя, в машине находился еще 37-летний пассажир с двумя детьми.

      Последствия столкновение Audi и Chevrolet под Киевом

      К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Что касается самого мужчины, то он сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. По информации dtp.kiev.ua – он в реанимации. Также в реанимации находится несовершеннолетний мальчик. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте, однако он от госпитализации отказался. Зато водитель Audi никаких повреждений не получила. К слову, женщина является жительницей Киева.

      На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция решает вопрос о задержании предполагаемой виновницы ДТП и открытии уголовного производства по статье о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, ей провели тест на алкоголь в крови, однако он ничего не показал.

      К слову, недавно в Боярке под Киевом в результате столкновения Chevrolet Aveo и Mercedes погиб сотрудник Государственной службы охраны.

      КАКИЕ ЕЩЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Жертвы Полиция Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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