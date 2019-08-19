Громкая авария под Киевом: погиб полицейский и его 7-летняя дочь

На трассе Киев – Сумы возле села Гоголев Киевской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Audi Q5 и легковушки Chevrolet Aveo. В результате погиб сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия случилась днем 19 августа.

Как предварительно выяснили правоохранители, авария произошла из-за того, что 37-летняя водитель внедорожника превысил скорость и не предоставил преимущество в движении легковушке, которая двигалась по главной дороге.

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Издание dtp.kiev.ua пишет, что Audi выезжал на перекресток с второстепенной дороги и ударил Chevrolet в бок. После этого последний вылетел с дороги в кювет.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Впоследствии стало известным, что это работник полиции Вышгородского района на Киевщине. Кроме правоохранителя, в машине находился еще 37-летний пассажир с двумя детьми.

Последствия столкновение Audi и Chevrolet под Киевом

К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Что касается самого мужчины, то он сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. По информации dtp.kiev.ua – он в реанимации. Также в реанимации находится несовершеннолетний мальчик. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте, однако он от госпитализации отказался. Зато водитель Audi никаких повреждений не получила. К слову, женщина является жительницей Киева.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция решает вопрос о задержании предполагаемой виновницы ДТП и открытии уголовного производства по статье о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, ей провели тест на алкоголь в крови, однако он ничего не показал.

К слову, недавно в Боярке под Киевом в результате столкновения Chevrolet Aveo и Mercedes погиб сотрудник Государственной службы охраны.

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