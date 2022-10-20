Громкие фамилии в списке: Зеленский ввел в действие санкции против российских олигархов и компаний
20 октября 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие масштабные санкции СНБО против физических и юридических лиц, среди них российские олигархи и родственники Путина.
В список вошли более 3800 физических и юридических лиц – 2507 и 1374 соответственно. Среди них – дочь Путина Екатерина Тихонова.
Внимание Родственники Путина, олигархи, пропагандисты: подробности о новых санкциях Украины против России
Под санкции попали:
- российские олигархи: Александр Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Алексей Мордашов, Игорь Кесаев, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Дмитрий Пумпянский, Михаил Бабаков, Эдуард Худайнатов, Михаил Фридман и т.д;
- пропагандисты: Константин Эрнст, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева и т.д;
- родственники руководителей России и Беларуси: жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, Алина Кабаева и т.д;
- чиновники и топ-менеджеры: Элла Памфилова, Борис Грызлов, Герман Греф, Аркадий Волож тощ;
- представители оккупационных администраций: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и т.д;
- военные и наемники: Евгений Пригожин и т.д;
- вербовщики наемников: командующий "Армией освобождения Палестины" Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Гани Шаммут и т.д.
Также введены санкции против иностранных граждан – "международных наблюдателей", принимавших участие в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.
Украина вводит санкции против россиян: главное
- Решение о применении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 19 октября.
- Благодаря вступлению в силу решений СНБО государство может приступить к конфискации имущества подсанкционных лиц.
- Прецедент уже есть – в сентябре Высший антикоррупционный суд разрешил конфисковать активы россиянина Владимира Евтушенкова.