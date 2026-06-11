Об этом сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, какая есть информация на данный момент.
Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами", в Сумах прогремел взрыв: в каких областях сейчас тревога
Что известно об обстреле Полтавы 11 июня?
Ночью 11 июня российская армия применила против Полтавщины баллистические ракеты. Ударные беспилотники также летали в украинском небе.
Местные услышали взрывы после 3 утра.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Полтавский район под атакой врага. Оставайтесь в укрытиях!
– сообщила при этом Полтавская ОВА.
Имел ли обстрел имел последствия – на момент публикации информации не было.
В городском совете сообщили, что пока обращений или заявок о повреждении жилья в контакт-центр общины не поступало.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Ночью 11 июня массированной воздушной атаки не происходило. Однако БпЛА атаковали некоторые регионы. Взрывы, в частности, слышали в Сумах. Перед тем вечером один из "Шахедов" сбили прямо над вокзалом
- А утром под обстрелом находился Харьков. В результате этого повреждена многоэтажка и пострадали люди.