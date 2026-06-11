Об этом сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, какая есть информация на данный момент.

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Что известно об обстреле Полтавы 11 июня?

Ночью 11 июня российская армия применила против Полтавщины баллистические ракеты. Ударные беспилотники также летали в украинском небе.

Местные услышали взрывы после 3 утра.

Полтавский район под атакой врага. Оставайтесь в укрытиях!

– сообщила при этом Полтавская ОВА.

Имел ли обстрел имел последствия – на момент публикации информации не было.

В городском совете сообщили, что пока обращений или заявок о повреждении жилья в контакт-центр общины не поступало.

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Где еще раздавались взрывы этой ночью?