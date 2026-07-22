Громкие взрывы вблизи Одессы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Днем 22 июля российская армия продолжает проводить атаки на Украине. Враг нанес ракетный удар по Одесской области.

В регионе были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие последствия взрывов?

Воздушная тревога в ряде областей Украины была объявлена ​​около 13:53. Тогда воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с южного направления. Через несколько минут воздушная цель уже летела в направлении Одесщины.

Баллистическая ракета на Черноморск/Одесса,

– написали Воздушные силы.

Мониторинговые каналы утверждали, что враг мог запустить баллистику из временно оккупированного Крыма. Также предполагалось, что регион пыталась атаковать якобы ракета "Оникс".

Около 14:00 местные жители услышали громкие взрывы вблизи Одессы. Их могло быть не менее двух.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки по области. Тем временем в 14:08 раздался отбой баллистической угрозы с юга.