У регіоні було чути звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал.
Які наслідки вибухів?
Повітряну тривогу у низці областей України оголосили близько 13:53. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з південного напрямку. За кілька хвилин повітряна ціль вже летіла в напрямку Одещини.
Балістична ракета на Чорноморськ/Одеса,
– написали Повітряні сили.
Моніторингові канали стверджували, що ворог міг запустити балістику з тимчасово окупованого Криму. Також припускали, що регіон намагалась атакувати нібито ракета "Онікс".Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Близько 14:00 місцеві жителі почули гучні вибухи поблизу Одеси. Їх могло бути щонайменше два.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки по області. Тим часом о 14:08 пролунав відбій балістичної загрози з півдня.