Громкий "хлопок" в Белгороде в районе аэропорта: также сообщают о пожаре в области
В российском Белгороде 16 октября в очередной раз раздались взрывы. Пропагандисты, как обычно, говорят, что в городе работает ПВО.
Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы слышали в районе аэропорта.
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В Белгород снова приехал "хлопок"
Примерно в 11:00 в российском Белгороде прогремели взрывы. По словам местных жителей, они были очень громкими.
Смотрите видео взрывов в Белгороде:
В ряде телеграм-каналов сообщают о "прилете" в районе аэропорта. Пропагандисты говорят, что там работает ПВО. Всего в городе прогремели не менее 17 взрывов.
О "прилете" по аэропорту также рассказал украинский активист и блогер Сергей Стерненко.
А между тем в районе аэропорта Белгорода совсем ничего не происходит,
– написал Стерненко.
Возле аэропорта раздаются громкие взрывы: видео
По всей вероятности, по аэропорту могла попасть российская ПВО. Ведь такое в Белгороде случается довольно часто.
Местные сообщают о работе ПВО:
Кроме того, после взрывов начался пожар. В сети появились соответствующие фото, на которых видно большое облако черного дыма.
Заметим, что российские оккупанты обстреливают Харьков именно из Белгорода, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.
Однако бывает, что ракеты отказываются лететь и падают в России. Тогда пропагандисты начинают говорить, что российский город якобы атакуют ВСУ.
Российская ПВО могла попасть по аэропорту: видео
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Что известно о взрывах в Белгороде
- В селе Разумное Белгородской области 15 октября произошел масштабный пожар – там вспыхнула нефтебаза. Перед этим местные жители сообщали о громких взрывах.
- Днем ранее в Белгороде произошел пожар на ТЭЦ. Часть города осталась без света. Мониторинговая группа отметила, что россияне сами ее обстреляли. Правда, скорее всего случайно.
- 13 октября под Белгородом начал громко детонировать склад боеприпасов. В России даже заявили о пострадавших росгвардейцах.
- В тот же день российская ракета разрушила последний этаж одной из белгородских многоэтажек. Несмотря на то, что губернатор региона уже успел обвинить в этом Украину, существуют доказательства, что упала именно российская ракета.
- В свою очередь, 12 октября в области снова было громко – местные в очередной раз сообщали о "хлопках". Их было не менее 7.
Стоит посмотреть – оккупанты атаковали Белгород ракетами: видео