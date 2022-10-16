Громкий "хлопок" в Белгороде в районе аэропорта: также сообщают о пожаре в области

В российском Белгороде 16 октября в очередной раз раздались взрывы. Пропагандисты, как обычно, говорят, что в городе работает ПВО.

Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы слышали в районе аэропорта.

К теме "Хлопок" должен зацвести в Москве и Петербурге: политолог рассказал, что может уничтожить Путина

В Белгород снова приехал "хлопок"

Примерно в 11:00 в российском Белгороде прогремели взрывы. По словам местных жителей, они были очень громкими.

Смотрите видео взрывов в Белгороде:

В ряде телеграм-каналов сообщают о "прилете" в районе аэропорта. Пропагандисты говорят, что там работает ПВО. Всего в городе прогремели не менее 17 взрывов.

О "прилете" по аэропорту также рассказал украинский активист и блогер Сергей Стерненко.

А между тем в районе аэропорта Белгорода совсем ничего не происходит,

– написал Стерненко.

Возле аэропорта раздаются громкие взрывы: видео

По всей вероятности, по аэропорту могла попасть российская ПВО. Ведь такое в Белгороде случается довольно часто.

Местные сообщают о работе ПВО:

Кроме того, после взрывов начался пожар. В сети появились соответствующие фото, на которых видно большое облако черного дыма.

Заметим, что российские оккупанты обстреливают Харьков именно из Белгорода, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Однако бывает, что ракеты отказываются лететь и падают в России. Тогда пропагандисты начинают говорить, что российский город якобы атакуют ВСУ.

Российская ПВО могла попасть по аэропорту: видео

Интересно Настало наше время сидеть в подвалах под сирены: житель Белгорода жалуется на российские ракеты

Что известно о взрывах в Белгороде

Стоит посмотреть – оккупанты атаковали Белгород ракетами: видео