Значимая политическая декларация: для чего Зеленский сделал громкое заявление о войне
Владимир Зеленский 10 июня прибыл в Германию на Конференцию по восстановлению Украины. Во время речи в Бундестаге он отметил, что Украина не оставит в наследство своим детям войну с Россией, а должна завершить ее на своих условиях.
Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что такое заявление должно нивелировать предположение относительно того, что Украина якобы готова к переговорам на российских условиях. Это показывает, что наше государство будет продолжать борьбу.
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Громкое заявление Зеленского
По мнению Ярослава Божко, речь Зеленского означает, что Украина даже частично не согласится на выгодные для России условия. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Украина во время противостояние со страной-агрессором, борьба будет продолжаться.
Это значимая политическая декларация. Она имеет целью развеять определенные ожидания, которые существуют у некоторых западных политиков. Они время от времени автоматически объясняют негативные новости с фронта как свидетельство того, что Украина якобы близка к переговорам на гибридных условиях частично выгодных России,
– отметил глава центра политических студий.
Он отметил, что президент подчеркивает, что позиция Украины неизменна с начала войны. В частности говорится об освобождении всех международно признанных территорий нашей страны, перспективы европейской и евроатлантической интеграции и никаких внеблоковых статусов или других гибридных нейтралитетов.
Конференция по восстановлению Украины
- Владимир Зеленский поздно вечером 10 июня приехал в Германию. Цель его поездки – участие в Конференции по восстановлению Украины и переговоры с немецкими руководителями. Президент Украины встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом для обсуждения военной помощи, в частности потребности в ПВО.
- В Берлине проходит Конференция по восстановлению Украины, во время которой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, пообещав вскоре предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы. Он отметил, что в ближайшие "недели и дни" начнется поставка новых средств ПВО.
- Российские войска неоднократно обстреливали газовые хранилища в Украине. Владимир Зеленский назвал это одной из целей Владимира Путина, подчеркнув, что это влияет и на Европу. Президент Украины отметил это во время открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Германии, где 11 – 12 июня лидеры 10 стран будут обсуждать восстановление Украины.