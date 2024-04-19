Что делают разведчики после успешной операции: элитное подразделение ГУР раскрыло детали работы

Каждая операция, которую проводит Group 13, это испытание на прочность и профессионализм для каждого из ее участников. Успех миссии – это не только точное поражение цели, но и тщательная подготовка, сбор информации и дальнейшая работа с данным.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала основатель Group 13 с позывным "Тринадцатый", в частности, раскрыл детали работы элитного подразделения и их подход к выполнению миссий.

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Усталость – не помеха

По словам командира, команда разведчиков всегда работает на грани, усталость и эмоциональное истощение являются постоянными спутниками бойцов, но они продолжают делать свое дело.

"Тринадцатый" отмечает, что после каждой операции важно быстро предоставить информацию соответствующим подразделениям, чтобы обеспечить эффективность дальнейших действий.

По результатам операции, конечно, есть очень много направлений, которые требуют от тебя конкретики максимально быстро. Я не говорю о журналистах, а о работе внутри структуры.

Разведчики Group 13 не только выполняют задачи, но и тщательно анализируют последствия своих действий, чтобы каждая следующая операция была еще более успешной.

На вопрос о том, как разведчики отмечают успешное завершение миссии, "Тринадцатый" отвечает с улыбкой:

Отмечаем традиционно – все едем спать. После нескольких дней бессонницы, отдых – это лучшее празднование для нас.

Больше о Group 13

Около года назад ГУР МО Украины предложило "Тринадцатому" создать новое подразделение для противодействия российскому флоту. В условиях ограниченных водных ресурсов, необходимость нахождения нетрадиционных методов борьбы стала очевидной, что привело к появлению Group 13.

Несмотря на значительный интерес к новосозданному подразделению, не все желающие смогли пройти отбор. Строгий процесс отбора включал личное собеседование с "Тринадцатым", что гарантировало высокий уровень профессионализма и преданности делу.

"Тринадцатый" отмечает, что целью не является создание большого численного подразделения, а формирование компактной, но высокоэффективной команды. Group 13 постоянно развивается, учится и совершенствуется, чтобы достигать мировых результатов в своей деятельности.

За короткое время существования подразделения бойцы Group 13 уже успели осуществить операции, которые не имеют аналогов в мировой военной истории. Это свидетельствует об инновационном подходе и высоком уровне подготовки участников.

интервью с командиром Group 13 дает уникальный взгляд на внутренний мир спецподразделения, где каждый день – это борьба, выдержка и непоколебимая преданность своему делу.