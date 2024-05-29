На Львовщине прогнозируют грозы: где они также могут пройти

В Украине на днях ухудшится погода. В частности, во Львовской области и нескольких других регионах прогнозируют грозы.

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, на территории Львовской области 29 мая во второй половине дня прогнозируют грозы. Кроме этого, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

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Грозы прогнозируют и в других регионах

На Ивано-Франковщине синоптики тоже прогнозируют ухудшение погоды. В частности, обещают грозы с градом и сильный ветер. Там также объявили штормовое предупреждение.

До конца дня 29 мая и в течение суток 30 мая ожидается усиление юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду, гроза, град (1 уровень опасности, желтый).

Гроза также будет на Киевщине

В киевской области 30 мая будет облачно с прояснениями. Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. ️

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Кроме этого, температура воздуха ночью будет +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В столице же ночью будет +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

Будет ли это лето теплее предыдущих