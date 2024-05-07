"Взрывы" в небе и мощный ветер: жителей Киева предупредили об опасности в ближайшие часы
Источник:КГГА
Вскоре в Киеве значительно ухудшится погода. Ветер разгонится по улицам города до 20 метров в секунду.
В столице в ближайшие 2 – 3 часа ожидается гроза в ближайшие 2 3 часа
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Сильный ветер
По прогнозу синоптиков, в Киеве пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду, местами его шквалы будут достигать 15 – 20 метров.
Предполагается, что такая погода будет удерживаться в городе до конца суток.
В то же время температура воздуха в столице будет оставаться относительно теплой – 18 – 20 градусов тепла.
В КГГА посоветовали горожанам, как следует действовать во время сильного ветра:
- ️все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- ️избегать пребывания вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Отметим, что гроза и мощный ветер также стоит ждать и в других регионах. Без опасных метереологических явлений день пройдет для юго-восточной части Украины.
В Украину идет похолодание: что известно
Первая неделя мая окажется довольно прохладной. Температура воздуха существенно снизится во всех регионах. Особенно в северных, центральных и восточных областях.
Здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки до 0 – 4 градуса мороза. Постепенное повышение температуры начнется только в выходные.
Так, 8 мая на Полесье и северных областях ночью – 1 – 6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3 мороза. На остальной территории Украины 7 – 12 тепла. Днем максимум 13 – 18, в Карпатах 5 – 10 градусов.
Однако, на выходных температура повысится до 22 – 24 градусов тепла.