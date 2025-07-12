Синоптики предупреждают о непогоде во Львове: на город снова надвигаются грозы, шквалы и град

Синоптики предупреждают львовян об опасных метеорологических явлениях. На город снова надвигается непогода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии. До конца суток субботы, 12 июля, объявлен желтый уровень опасности.

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Что известно о непогоде во Львове?

По данным синоптиков, на территории Львова и местами в области до конца суток 12 июля ожидаются грозы, град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

К слову, о непогоде также предупреждали жителей Ивано-Франковской и Ровенской областей.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, 10 июля от сильных ливней пострадала Львовская область – реки вышли из берегов, подтопив 11 территориальных общин. Из затопленных домов эвакуировали 8 человек, среди них пятеро детей.