Об этом сообщает полиция Волыни.
К теме Дождь затопил метро, а шквалы повалили деревья и вызвали пыльную бурю: кадры непогоды из Киева
Каковы последствия удара молнии на Волыни?
Полицейские рассказали, что удар молнии произошел 29 июня возле водоема в селе Озеро, в Киверцовском районе.
В результате 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние,
– сообщили в полиции.
На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, пострадавших госпитализировали. Полицейские помогали переносить людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия.
Также наряды работали в Луцком и Ковельском районах, где в результате непогоды были повреждены помещения и транспортные средства.
Каких правил поведения следует придерживаться во время непогоды?
В полиции призвали граждан быть более осторожными во время непогоды.
По возможности воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений,
– заявили правоохранители.
Кроме того:
- в случае нахождения возле водоемов немедленно покиньте берег и найдите безопасное укрытие.
- Водителям следует соблюдать безопасную скорость, дистанцию и учитывать сложные погодные условия.
- В случае чрезвычайных ситуаций или если вам нужна помощь – звоните по номеру 102.
Напомним, 29 июня молния поразила 6-летнюю девочку во Львове. Ребенка госпитализировали, она находится под наблюдением врачей в реанимации.