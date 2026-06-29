Про це повідомляє поліція Волині.

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Які наслідки влучання блискавки на Волині?

Поліцейські розповіли, що влучання блискавки відбулось 29 червня поблизу водойми в селі Озеро, на Ківерцівщині.

Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні,

– розповіли у поліції.

На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.



Також наряди працювали в Луцькому і Ковельському районах, де внаслідок негоди було пошкоджено приміщення і транспортні засоби.

Яки правил поведінки варто дотримуватися під час негоди?

У поліції закликали громадян бути обережнішими під час негоди.

За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози та шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд,

– сказали правоохоронці.

Окрім того:

У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.

Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.

У випадку надзвичайних ситуацій або якщо ви потребуєте допомоги – телефонуйте на лінію 102.

Нагадаємо 29 червня блискавка влучила у 6-річну дівчинку у Львові. Дитину госпіталізували, вона перебуває під наглядом лікарів у реанімації.