Кадыров боится ракетных ударов: Грозный усилили системами ПВО

В Чечне усилили личную безопасность Рамзана Кадырова, после того, как США разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по территории России. Для защиты от вероятных атак ЗРК начали перевозить даже из Сирии.

Все системы ПВО распределили по Грозному и за пределами города. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на проект ВЧК-ОГПУ.

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Кадыров ставит "С-300" в Чечне

В Республику Чечня много зенитно-ракетных комплексов "С-300", которые направили после завершения боестолкновений в Сирии. ЗРК теперь защищают официальную резиденцию главы Республики Рамзана Кадырова.

Системы поставлены на дежурство и у мечети в Грозном, которую запрещено снимать даже со смотровых площадок.

Также противовоздушная оборона появилась в престижном Бароновском районе, находящемся неподалеку от резиденции. Раньше в поселке жили рабочие завода, но теперь там любят селиться чеченцы. В этом же районе проживает семья Кадырова. Все подъезды строго охраняют вооруженные военные, а от опасности с неба жителей будет защищать ЗРК.

Кроме этого, "С-300" установили в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Эти системы ПВО с недавних пор круглосуточно стоят на боевом дежурстве и охраняют родственников главы Чеченской Республики.

Чеченская ПВО могла сбить самолет Embraer

Напомним, существует вероятность, что силы ПВО Чечни были причастны к сбитию самолета, который 25 декабря летел из Баку в Грозный. Аналитики предполагают, что теракт могли организовать враги Рамзана Кадырова, чтобы его подставить.