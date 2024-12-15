Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

К теме В Грозном, что в Чечне, слышали взрывы: город могли атаковать дроны

Момент удара БПЛА в Грозном

Утро воскресенья, 15 декабря, началось тревожно для кадыровцев. Так, в Грозном раздавались мощные взрывы, а кадыровцы жаловались на атаку дронов. В сети также публиковали видео, как над столицей Чечни пролетали БПЛА.

Сейчас в сети появились новые кадры, на которых показали прямое попадание. Очевидно, кадыровцы решили сразу раскрыть все карты и показать, что действительно происходит на объекте, который оказался под ударом неизвестного БПЛА.

На видео, опубликованном в сети, видно, что дрон попадает в одно из зданий. После мощного взрыва в небо поднимается столб густого дыма.

Попадание БПЛА по зданию в Грозном: смотрите видео

Как пишут в сети, под ударом могли оказаться казармы кадыровцев. Вероятно, говорится о базе ОМОНа в районе Ипподромный в Грозном, однако официальной информации пока нет.

Интересно, что за последние несколько дней Грозный не впервые оказался под атакой дронов. Так, ночью 12 декабря неизвестный беспилотник атаковал здание второго полка МВД Чечни. Тогда на объекте вспыхнул пожар, а также было повреждено остекление.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку и сообщил о пострадавших. По его словам, в результате атаки БПЛА ранения получили по меньшей мере 6 человек. О погибших в сети не сообщали.