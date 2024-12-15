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До теми У Грозному, що в Чечні, чули вибухи: місто могли атакувати дрони

Момент удару БпЛА у Грозному

Ранок неділі, 15 грудня, почався тривожно для кадирівців. Так, у Грозному лунали потужні вибухи, а кадирівці бідкалися на атаку дронів. У мережі також публікували відео, як над столицею Чечні пролітали БпЛА.

Нині у мережі з'явилися нові кадри, на яких показали пряме влучання. Вочевидь, кадирівці вирішили відразу розкрити всі карти та показати, що дійсно відбувається на об'єкті, який опинився під ударом невідомого БпЛА.

На відео, опублікованому у мережі, видно, що дрон влучає в одну з будівель. Після потужного вибуху у небо здіймається стовп густого диму.

Влучання БпЛА по будівлі у Грозному: дивіться відео

Як пишуть у мережі, під ударом могли опинитися казарми кадирівців. Ймовірно, мовиться про базу ОМОНу в районі Іподромний у Грозному, проте офіційної інформації наразі немає.

Цікаво, що за останні кілька днів Грозний не вперше опинився під атакою дронів. Так, уночі 12 грудня невідомий безпілотник атакував будівлю другого полку МВС Чечні. Тоді на об'єкті спалахнула пожежа, а також було пошкоджено скління.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку та повідомив про постраждалих. За його словами, унаслідок атаки БпЛА поранення отримали щонайменше 6 осіб. Про загиблих у мережі не повідомляли.