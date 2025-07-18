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24 Канал Новости Украины Украину снова накроют дожди, грозы и град: прогноз погоды на 19 июля
18 июля, 15:26
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Украину снова накроют дожди, грозы и град: прогноз погоды на 19 июля

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 19 июля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы.

Зато в других регионах день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, 19 июля в Украине возможны умеренные дожди. Зато на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине ожидаются значительные дожди. 

В большинстве южных областей день пройдет без осадков. Тогда как в восточных, юго-восточных и Сумской областях возможны грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Ветер в течение дня будет западным и юго-западным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в юго-восточной части – от +17 до +22 градусов тепла.

Днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса тепла, на остальной территории – +23 – +28 градусов тепла, на юго-востоке страны – до +32 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +19...+21;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +19...+21;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +29...+31;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +29...+31;
  • Луганск +29...+31;
  • Харьков +29...+31.


Прогноз погоды в Украине на 19 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра