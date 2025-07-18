Украину снова накроют дожди, грозы и град: прогноз погоды на 19 июля
Погода в Украине в субботу, 19 июля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы.
Зато в других регионах день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, 19 июля в Украине возможны умеренные дожди. Зато на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине ожидаются значительные дожди.
В большинстве южных областей день пройдет без осадков. Тогда как в восточных, юго-восточных и Сумской областях возможны грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
Ветер в течение дня будет западным и юго-западным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в юго-восточной части – от +17 до +22 градусов тепла.
Днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса тепла, на остальной территории – +23 – +28 градусов тепла, на юго-востоке страны – до +32 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +19...+21;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Винница +21...+23;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +29...+31;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +29...+31;
- Луганск +29...+31;
- Харьков +29...+31.
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра