Львовскую область накроют грозы, ливни и град: ГСЧС предупредила об опасности
- Во Львовской области 17 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
- ГСЧС призывает жителей соблюдать правила безопасности во время непогоды.
В четверг, 17 июля, во Львовской области ожидается непогода. Регион могут накрыть грозы, ливни и местами град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС во Львовской области.
Смотрите также Опять дожди, грозы, шквалы и даже град: когда и в каких областях будет непогода
Какая погода будет во Львовской области?
Спасатели предупредили о грозовой активности во Львовской области 17 июля.
По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 17 июля во второй половине дня на территории области ожидаются грозы, ливни, местами град (диаметром 6 – 19 миллиметров),
– рассказали в ГСЧС.
Также известно, что в регионе могут быть шквалы ветра до 20 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности:
- во время непогоды старайтесь не находиться на улице без надобности;
- избегайте пребывания под раскидистыми деревьями, возле рекламных конструкций и линий электропередач;
- держитесь подальше от воды и не паркуйте авто под деревьями.
Повышенный уровень опасности на 17 июля объявили в части Украины. В большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.