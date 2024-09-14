Грозы и шквальные ветры накроют несколько областей Украины: где ждать непогоду
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве областей Украины в воскресенье, 15 сентября, прогнозируют ухудшение погодных условий. Регионы нашего государства накроют мощные грозы и шквальные ветры.
Из-за этого синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Также в ряде областей объявили I уровень опасности, желтый.
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Где пройдут грозы 15 сентября в Украине
В Укргидрометцентре рассказали, что 15 сентября в западных областях Украины, а также в Винницкой, Одесской и Житомирской, ожидаются грозы.
В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях в течение дня прогнозируют значительные осадки в виде дождя.
Кроме того, на Левобережье нашего государства синоптики предупреждают о сильных порывах ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Поэтому жителям этих областей метеорологи рекомендуют принимать меры предосторожности и следить за погодными условиями, что меняются.
Где объявили предупреждение о непогоде в Украине 15 сентября / Карта Укргидрометцентра
Справка! I уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Поэтому синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Какой будет погода в Украине в этот день в целом
- В Укргидрометцентре рассказали, что 15 сентября по всей Украине ожидают облачную погоду с прояснениями. В некоторых регионах также возможны осадки.
- Температура ночью составит от +14 до +19 градусов, в западных областях – от +9 до +14. Днем столбики термометра поднимутся от +23 до +28 градусов, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – от +18 до +23 градусов.
- В Киевской области и Киеве в этот день будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью в области составит от +14 до +19 градусов, а днем – от +23 до +28 градусов. В столице столбики термометра будут показывать ночью от +17 до +19 градусов, а днем от +26 до +28 градусов
- В Укргидрометцентре также предупреждали, что 15 и 16 сентября жителям юго-западных и большинства западных областей страны следует подготовиться к кратковременным дождям, которые будут сопровождаться местами грозами. Между тем на остальной территории страны ожидается сухая погода, осадков в этот период не предвидится.