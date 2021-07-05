Грозы и ураганы в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что из-за сильных порывов ветра, грозы и дождя обесточены 29 населенных пунктов в Украине. Кроме того, без электроснабжения остались 110 баз отдыха Бердянской косы.

Информация действовала по состоянию на 7:00 5 июля. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

К теме Жителей Прикарпатья предупредили о подтоплении домов: когда ожидать стихию

В Украине 4 области пострадали от непогоды

В Бердянске без электроснабжения остались 110 баз отдыха. Однако по состоянию на 3:00 5 июля ремонтным бригадам удалось возобновить поставки электричества. В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в таких 4 областях:

Киевской – 20;

Донецкой – 5;

Запорожской – 3;

Кировоградской – 1.

Всего подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций за 4 июля совершили 891 выезд. Спасателям удалось спасти 5 человек, 38 зданий и 5 единиц автотракторной техники. В частности речь идет о тушении пожаров, проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий.

Непогода в Украине: последние новости