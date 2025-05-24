Может быть затруднена работа предприятий и транспорта: на Украину надвигаются грозы

В воскресенье, 25 мая, местами в Украине ожидаются грозы, град и шквалы. Объявлен І уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Там призвали соблюдать правила безопасности.

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Где будут грозы 25 мая

Ухудшение погодных условий прогнозируют в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Речь идет о грозах, местами граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Будьте осторожны!

– отметили в ГСЧС.

Обратите внимание! Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Дома советуют закрыть окна и выключить электроприборы, в частности телефон.

Напомним, синоптики сообщили о неблагоприятной погоде 25 мая на большинстве территории Украины. Термометры в западных областях ночью будут показывать 4 – 9 градусов тепла, а днем 11 – 16. На остальной территории ночью будет 12 – 17 градусов, днем 23 – 28 (а в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях – 17 – 22).