Может быть затруднена работа предприятий и транспорта: на Украину надвигаются грозы
- 25 мая местами в Украине ожидаются грозы, град и шквалы ветра; объявлен желтый уровень опасности.
- ГСЧС рекомендует избегать линий электропередач и деревьев, а дома закрыть окна и выключить электроприборы.
В воскресенье, 25 мая, местами в Украине ожидаются грозы, град и шквалы. Объявлен І уровень опасности – желтый.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Там призвали соблюдать правила безопасности.
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Где будут грозы 25 мая
Ухудшение погодных условий прогнозируют в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.
Речь идет о грозах, местами граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Будьте осторожны!
– отметили в ГСЧС.
Обратите внимание! Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Дома советуют закрыть окна и выключить электроприборы, в частности телефон.
Напомним, синоптики сообщили о неблагоприятной погоде 25 мая на большинстве территории Украины. Термометры в западных областях ночью будут показывать 4 – 9 градусов тепла, а днем 11 – 16. На остальной территории ночью будет 12 – 17 градусов, днем 23 – 28 (а в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях – 17 – 22).