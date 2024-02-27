Молодые люди под Киевом праздновали день рождения со стрельбой и кадыровскими лозунгами
В сети появилось видео, на котором заметно, как группа молодых людей кричит кадыровский лозунг "Ахмат – сила". После этого один из них стреляет в воздух.
В кадре не видно лица молодых людей, однако СМИ пишут, что личность одного из них удалось установить.
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Что известно о скандальном видео
В телеграмм-каналах написали, что на опубликованном видео компания молодых людей празднует 18-летие одного из них.
По непроверенным данным, инцидент случился во время празднования в комендантский час в ночь на 25 февраля 2024 года.
Группа молодчиков кричит "Ахмат – села" и один из них стреляет в воздух: смотрите видео
(Осторожно! Нецензурная лексика)
Обратите внимание! "Ахмат – сила" – это лозунг, который часто употребляет самопровозглашенный глава Чечни и приспешник Путина Рамзан Кадыров. В 2023 году связанный с администрацией Путина "Институт развития интернета" опубликовал итоги конкурса по созданию так называемого "национального контента. В частности, 10 миллионов российских рублей получил "Рамзан. Ахмат – Сила России".
Издание "Антикор" написало, что, благодаря активистам из патриотических организаций, они установили личность именинника и место, где сняли кадры.
Видео снято в одном из коттеджных городков под Киевом. Главный "герой" (именинник, он же стрелял, он же призывал: "Все вместе: "Ахмат – села") - это 18-летний Герман Давид Борисович, сын бизнесмена Бориса Германа, который отсидел за организацию покушения на жизнь Аркадия Бабченко,
– написали журналисты.
Заметьте Организатор "убийства" Бабченко вышел на свободуРедакция 24 Канала обратилась за комментарием в полицию Киевской области.
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