Молодые люди под Киевом праздновали день рождения со стрельбой и кадыровскими лозунгами

В сети появилось видео, на котором заметно, как группа молодых людей кричит кадыровский лозунг "Ахмат – сила". После этого один из них стреляет в воздух.

В кадре не видно лица молодых людей, однако СМИ пишут, что личность одного из них удалось установить.

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Что известно о скандальном видео

В телеграмм-каналах написали, что на опубликованном видео компания молодых людей празднует 18-летие одного из них.

По непроверенным данным, инцидент случился во время празднования в комендантский час в ночь на 25 февраля 2024 года.

Группа молодчиков кричит "Ахмат – села" и один из них стреляет в воздух: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

"Ахмат – сила" – это лозунг, который часто употребляет самопровозглашенный глава Чечни и приспешник Путина Рамзан Кадыров. В 2023 году связанный с администрацией Путина "Институт развития интернета" опубликовал итоги конкурса по созданию так называемого "национального контента. В частности, 10 миллионов российских рублей получил "Рамзан. Ахмат – Сила России".

Издание "Антикор" написало, что, благодаря активистам из патриотических организаций, они установили личность именинника и место, где сняли кадры.

Видео снято в одном из коттеджных городков под Киевом. Главный "герой" (именинник, он же стрелял, он же призывал: "Все вместе: "Ахмат – села") - это 18-летний Герман Давид Борисович, сын бизнесмена Бориса Германа, который отсидел за организацию покушения на жизнь Аркадия Бабченко,

– написали журналисты.

Заметьте Организатор "убийства" Бабченко вышел на свободу

В Днепре порезали флаг и баннер возле мемориала

В Днепре неизвестные неизвестные порезали государственный флаг и баннер "Аллея почета" и возле мемориала в честь погибших украинских военных.

Дело расследует полиция. Военный и парамедик Елена Мосийчук рассказала, что это уже второй случай повреждения "Аллеи почета" за последние две недели.

В полиции заверили, что следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту надругательства над государственными символами.

Если виновных найдут и их вину докажут, то им грозит штраф или лишение свободы до 3 лет.

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в полицию Киевской области.