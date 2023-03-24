ЧВК "Вагнера" собирается вернуться в Африку: в чем причина

ЧВК "Вагнера" всегда считала Африку основным местом своей деятельности. Именно здесь Пригожин получал значительные доходы, оказывая поддержку местным диктаторам и качая ресурсы из их стран.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он добавил, что, понеся потери в Украине, "вагнеровцы" скорее всего вернутся в Африку.

Скелет "Вагнера" остался в Африке

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Божко рассказал, что ЧВК "Вагнера" с началом полномасштабного вторжения в Украину не оставили свои позиции в Африке. Скелет группировки – наемники с опытом военной службы в десанте или спецподразделениях, остались помогать "банановым республикам" и местным диктаторам. Они прикрывали логистические маршруты или нефтеперерабатывающие заводы.

"Это ценные с финансовой точки зрения контракты. Именно поэтому основная часть вагнеровского скелета, те, кто стоял у истоков этой преступной организации, прошедшие Донбасс в 2014 году, Сирию в 2016 году, они остались в Африке", – добавил он.

По его словам, для войны в Украине в основном набирали новобранцев, а впоследствии уже зеков. Поэтому структура "Вагнера" разрослась до 30-40 тысяч наемников, которые были вовлечены в большие наступательные операции, в частности на Бахмутском направлении.

"Понятно, что этот ресурс очень быстро закончился. Пригожину (владельцу ЧВК "Вагнера" – 24 Канал) уже никто не хочет давать такое количество зэков и поэтому будет логично вернуться к старой деятельности. Чтобы контролировать потоки в Африке, тебе не нужны зеки, тебе нужны квалифицированные наемники, поэтому очевидно, что "вагнеровцы" рано или поздно вернутся туда, потому что именно там, в отличие от войны в Украине, они могут получать реальные доходы", – подчеркнул Божко.

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