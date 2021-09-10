В группе "вагнеровцев" был агент из Беларуси, – глава ВСК

Временная следственная комиссия наконец обнародовала результаты своей работы по делу "вагнеровцев". В начале июля 2021 года разведка завершила документирование.

Возникла идея осуществить проактивное мероприятие, а именно – вытащить "вагнеровцев" из России. Об этом рассказала глава ВСК Марьяна Безуглая.

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По ее словам, для этого сначала хотели использовать вариант Москва – Стамбул, но потом возник вариант Минск – Стамбул. Соответственно нужно было лиц перевести в Беларусь.

Среди "вагнеровцев" был белорусский агент

По информации следователей, Россия 32 человека выпустила беспрепятственно. В то же время Беларусь беспрепятственно дала им возможность попасть на территорию.

Имеем данные, что 33 был белорусским агентом. То есть в группе было лицо, которое работало на спецслужбы Беларуси,

– подчеркнула Безуглая.

Она пояснила, что есть открытые показания на этот счет. В частности есть комментарии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что был агент, который контролировал ситуацию.

"По данным ВСК, был информатор дополнительно для Беларуси", – сказала глава комиссии.

Дело "вагнеровцев": последние новости

В Минске в июле 2020 года задержали 33 "вагнеровцев", которые были российскими гражданами.

Через некоторое время появилась информация в СМИ, якобы это была операция спецслужб Украины, но через спецслужбы она сорвалась.

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, ОП – нечего бояться.

Алексей Данилов заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны нет документов о какой-либо операции в отношении вагнеровцев.

В начале августа Лукашенко заявил , что президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сливу информации по "вагнеровцам".

Выводы ВСК по "вагнеровцам": смотрите видео