Группировку россиян заблокировали, – Жданов о трех вариантах действий для оккупантов на Юге

Украинские воины получили огневой контроль над мостами Херсонской области и перекрыли доступ тяжелой техники для оккупантов. И, по сей день, ситуация на Юге складывается так, что контрнаступательные действия ВСУ не слишком нужны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что российская группировка в районе Херсона заблокирована, а украинские воины получили огневой контроль над переправами и тыловыми складами.

Читайте также Оккупанты снова "курят" возле Антоновского моста и Чернобаевки: мощные фото

По словам Олега Жданова, теперь мы можем методично принуждать оккупантов или сдаться, или погибнуть или убежать.

Вероятно, на сегодняшний день уже нет такой потребности в ВСУ идти в лобовые атаки именно на этом направлении, тем более, россияне уже не могут перегруппировать такое количество своих военных.

– отмечает военный эксперт.

Анализ ситуации на фронтах русско-украинской войны: смотрите видео

Мост из-за дамбы Каховской ГЭС существенно повредили