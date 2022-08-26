Группировку россиян заблокировали, – Жданов о трех вариантах действий для оккупантов на Юге
Украинские воины получили огневой контроль над мостами Херсонской области и перекрыли доступ тяжелой техники для оккупантов. И, по сей день, ситуация на Юге складывается так, что контрнаступательные действия ВСУ не слишком нужны.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что российская группировка в районе Херсона заблокирована, а украинские воины получили огневой контроль над переправами и тыловыми складами.
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По словам Олега Жданова, теперь мы можем методично принуждать оккупантов или сдаться, или погибнуть или убежать.
Вероятно, на сегодняшний день уже нет такой потребности в ВСУ идти в лобовые атаки именно на этом направлении, тем более, россияне уже не могут перегруппировать такое количество своих военных.
– отмечает военный эксперт.
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Мост из-за дамбы Каховской ГЭС существенно повредили
- Депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань сообщил, что украинские военные полностью уничтожили логистику оккупантов на Каховской ГЭС в Херсонской области, произошло это 12 августа. Он подчеркнул, что захватчики потеряли последний путь для того, чтобы перекидывать свою технику.
- Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом русские накапливали свое оружие и технику.
- На следующий день, 13 августа, в Вооруженных Силах Украины подтвердили попадание по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки. В частности, об этом написал в телеграме представитель оперативного командования "Юг".