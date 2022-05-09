Грустно, скучно и банально, – Яковенко о речи Путина

Не могу сказать, что речь Путина выглядела как оправдание. Но это была очень занудная речь, она ничем не выделялась из подобного рода изречений, которые звучали в последнее время.

Об этом с 24 каналом поделился российский журналист Игорь Яковенко. Он также отметил, что, вероятно, во властных кругах России продолжаются "зачистки" из-за неудач на войне с Украиной.

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Я бы даже отметил, что это была скучная речь не только за время войны против Украины, но и за последние годы. Никакие "ожидания" он не оправдал, войну не объявил, как и мобилизацию,

– отметил российский журналист.

"Этот день Путин "прожил впустую", как и ожидалось – к Путину не прибыл ни один иностранный лидер, все было достаточно банально. Сама же речь была занудной и банальной, ведь никаких "подарков" в этот день Путину не преподнесли, то он выглядел несколько разочарованным", – отмечает Игорь Яковенко.

"Разбор полетов" в Кремле

Вероятно, определенные обвинения и наказания уже продолжаются, это заметно и по тем действиям, которые происходят сейчас. Некоторые генералы ФСБ в тюрьмах, очевидно, что что-то происходит и внутри Геншаба России,

– убежден Яковенко.

По мнению Яковенко, пока это все "подковерно" и не для человеческого глаза, журналист считает, что эта война может затянуться до конца года, или вообще выйти за его пределы.

Очевидно, что Путин не может победить в этой войне, но нужно понять, какой будет эта победа для Украины. Где будут ее границы и за какие сроки украинцы смогут ее получить. Понятно, что решения через неделю не будет, поэтому самый вероятный срок – месяцы борьбы,

– добавил Игорь Яковенко.

Парад "победобесия" в Москве – основное

В Москве 9 состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка". В этом году с портретами погибших во Второй мировой войне несли фотографии оккупантов, которые нагло вторглись в Украину 24 февраля.

В Великобритании отреагировали на речь Путина. Там заявили, что это проблеск отчаяния его режима.

МИД Украины также прокомментировало военный шабаш в Москве. Там добавили, что "на парад вышли убийцы и насильники".

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил о "начале конца эры Путина". Он считает, что российский президент понимает свой проигрыш в войне, и его речь на 9 мая это ярко продемонстрировала.

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