Про це із 24 каналом поділився російський журналіст Ігор Яковенко. Він також зазначив, що ймовірно у владних колах Росії тривають "зачистки" через невдачі на війні із Україною.

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Я б навіть зазначив, що це була нудна промова не лише за час війни проти України, а й за останні роки. Жодні "очікування" він не виправдав, війну не оголосив, як і мобілізацію,

– зауважив російський журналіст.

"Цей день Путін "прожив намарно", як і очікувалось – до Путіна не прибув жоден іноземний лідер, все було достатньо банально. Сама ж промова була занудною і банальною, адже жодних "подарунків" до цього дня Путіну не припіднесли, то він виглядав дещо розчарованим", – зазначає Ігор Яковенко.

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Ймовірно, певні звинувачення і покарання вже тривають, це помітно вже і з тих дій, які відбуваються зараз. Деякі генерали ФСБ у в'язницях, очевидно, що щось відбувається й усередині Геншабу Росії,

– переконаний Яковенко.

На думку Яковенка, поки що це все "підкилимно" і не для людського ока, журналіст вважає, що ця війна може затягнутись до кінця року, або й взагалі вийти за його межі.

Очевидно, що Путін не здатен перемогти у цій війні, але потрібно зрозуміти, якою буде ця перемога для України. Де будуть її межі і за які терміни українці зможуть її здобути. Зрозуміло, що вирішення за тижні не буде, тому найімовірніший термін – місяці боротьби,

– додав Ігор Яковенко.

Парад "побєдобєсія" у Москві – основне

У Москві 9 відбулася традиційна хода "Безсмертного полку". Цьогоріч з портретами загиблих у Другій світовій війні несли фотографії окупантів, які нахабно вдерлися в Україну 24 лютого.

У Великій Британії відреагували на промову Путіна. Там заявили, що це проблиск відчаю його режиму.

МЗС України також прокоментували воєнний шабаш у Москві. Там додали, що "на парад вийшли вбивці та ґвалтівники".

Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов заявив про "початок кінця ери Путіна". Він вважає, що російський президент розуміє свій програш у війні і його промова на 9 травня це яскраво продемонструвала.

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